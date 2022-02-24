Комаровський звернувся до росіян: "не віддавайте своїх дітей, не забирайте моїх"

Після вторгнення російських військ на територію України багато громадських діячів опублікували свою реакцію на жах, що відбувається. Не залишився осторонь і Євген Комаровський, Заслужений лікар України. Він звернувся до росіян із закликом зупинити "це".

"Я в Харкові. Діти, онуки, друзі в Харкові... Тут, в Україні, всі все розуміють. Не вірять, не хочуть вірити. Не хочуть, не можуть при здоровому глузді це прийняти. Але вже 7 годин пройшло, як почалося, і прийняли", - написав він.

Відомий педіатр уточнив, що його повідомлення адресоване жителям Російської Федерації.

"Вас (жителів Росії, - ред.) десятки мільйонів. Саме десятки мільйонів тих, хто читає мої книги, дивиться мої програми, кому я реально допоміг за ті 40 років, що лікую дітей, вчу батьків, відповідаю на тисячі запитань", - написав він.

Комаровський каже, що зараз тисячі "хлопчаків", яких виростили здоровими, дивляться в приціл на нашу країну, вмирають і вмиратимуть.

"Ви всі, хто зараз, як і ми в жаху біля екранів, ви всі можете хоча б спробувати це зупинити!.. Не віддавайте своїх дітей, не забирайте моїх. Виходьте на вулиці, зараз вирішується майбутнє не тільки моєї країни, а й вашої", - закликав Комаровський.