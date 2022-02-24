Комаровский обратился к россиянам: "не отдавайте своих детей, не забирайте моих"

После вторжения российских войск на территорию Украины многие общественные деятели опубликовали свою реакцию на происходящий ужас. Не остался в стороне и Евгений Комаровский, Заслуженный врач Украины. Он обратился к россиянам с призывом остановить "это".

Об этом медик написал на своей странице в Facebook .

"Я в Харькове. Дети, внуки, друзья в Харькове... Здесь, в Украине, все все понимают. Не верят, не хотят верить. Не хотят, не могут в здравом уме это принять. Но уже 7 часов прошло, как началось, и приняли", - написал он.

Известный педиатр уточнил, что его сообщение адресовано жителям Российской Федерации.

"Вас (жителей России, - ред.) десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов", - написал он.

Комаровский говорит, что сейчас тысячи "мальчишек", которых вырастили здоровыми, смотрят в прицел на нашу страну, умирают и будут умирать.

"Вы все, кто сейчас, как и мы в ужасе возле экранов, вы все можете хотя бы попытаться это остановить!.. Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей", - призвал Комаровский.