Комаровський назвав найгіршу кашу: "найшкідливіше, що можна тільки придумати"

Доктор Комаровський назвав найшкідливішу кашу, яка часто привертає нашу увагу красивими пакетиками. Але краще таку не купувати, так як в ній немає ніякої користі, зате багато порожніх вуглеводів, від яких немає ніякого толку.
Про це педіатр розповів на своїй сторінці в YouTube.
Педіатр не рекомендує купувати... вівсянку, але мова йде про вівсянку швидкого приготування з пакетиків. Комаровський каже, що це "найшкідливіше, що можна тільки придумати".
Щоб вівсянка була корисною, лікар радить купувати і готувати крупу в пластівцях, яку потрібно варити.
Шкідливою кашею доктор Комаровський також називає манку - кашу, якою годували всіх нас в дитинстві, а бабусі досі продовжують підгодовувати нею онуків.
Манна каша - це легкозасвоювані вуглеводи, які не дають нічого хорошого нашому організму. Найкорисніше в крупі завжди в оболонці, якої манка по суті позбавлена при обробці.
Третьою крупою в списку, на думку педіатра, є білий рис, який медик назвав "ніяким". Адже ніякої користі подібна каша не приносить.
Доктор Комаровський каже, що лікарі всього світу вирахували сім найкорисніших каш.
На першому місці стоїть гречка, далі вівсянка (пам'ятаємо - не з пакетиків), далі перловка, пшоно, кукурудзяна крупа, бурий рис, а також лляна крупа.
За словами Комаровського, корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, в чому ми цю кашу варимо - у воді або в молоці.
Наприклад, гречка при варінні в молоці втрачає своє залізо. Це не означає, що це погано, адже залізо можна отримати і з інших продуктів.
Раніше доктор Комаровський також розповів, яке молоко краще пити - лактозне або безлактозне.
Також педіатр назвав рибу, яку не можна купувати ні в якому разі.