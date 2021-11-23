Комаровський назвав найгіршу кашу: "найшкідливіше, що можна тільки придумати"

Педіатр не рекомендує купувати... вівсянку, але мова йде про вівсянку швидкого приготування з пакетиків. Комаровський каже, що це "найшкідливіше, що можна тільки придумати".

Щоб вівсянка була корисною, лікар радить купувати і готувати крупу в пластівцях, яку потрібно варити.

Шкідливою кашею доктор Комаровський також називає манку - кашу, якою годували всіх нас в дитинстві, а бабусі досі продовжують підгодовувати нею онуків.

Манна каша - це легкозасвоювані вуглеводи, які не дають нічого хорошого нашому організму. Найкорисніше в крупі завжди в оболонці, якої манка по суті позбавлена при обробці.

Третьою крупою в списку, на думку педіатра, є білий рис, який медик назвав "ніяким". Адже ніякої користі подібна каша не приносить.

Які ж каші є корисними?

Доктор Комаровський каже, що лікарі всього світу вирахували сім найкорисніших каш.

На першому місці стоїть гречка, далі вівсянка (пам'ятаємо - не з пакетиків), далі перловка, пшоно, кукурудзяна крупа, бурий рис, а також лляна крупа.

За словами Комаровського, корисність каші залежить не тільки від того, яка це крупа, а ще від того, в чому ми цю кашу варимо - у воді або в молоці.

Наприклад, гречка при варінні в молоці втрачає своє залізо. Це не означає, що це погано, адже залізо можна отримати і з інших продуктів.