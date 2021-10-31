МОЗ дозволив вакцинувати дітей в Україні, але є умова
У МОЗ дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років. Але є і ряд нюансів: по-перше, про масову вакцинацію мова поки не йде, прищеплювати можна тільки одним препаратом, також є показання та протипоказання.
Що відомо про вакцинацію дітей від COVID-19 - читайте нижче в матеріалі Styler.
Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, поки що не планується залучати дітей до кампанії з вакцинації. При цьому за бажанням і згодою батьків щеплення зробити можна.
Важливою умовою при цьому є:
- наявність інших щеплень, відповідних віку,
- відсутність протипоказань до вакцинації.
Також у відомстві уточнили, що у разі дефіциту препаратів, в першу чергу вакцинами будуть забезпечені саме діти від 12 років, а також дорослі з групи ризику тяжкого перебігу та ускладнень від коронавірусу.
Вакцина буде для цього використовуватися тільки одна - Pfizer, який затверджений в інших країнах для цієї вікової групи. Так, в Європі і США дітей старше 12 років прищеплюють ще з літа.
Кому протипоказана вакцинація Pfizer від коронавірусу
- При наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини.
- Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.
- Відстрочити вакцинацію від COVID-19 потрібно і дітям, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром (до отримання додаткових наукових даних).
При цьому особи, у яких в анамнезі був міокардит не пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути вакциновані проти COVID-19.
Вакцину Pfizer для дітей 12-17 років можна використовувати за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозою 21-28 діб.
Відзначимо, що раніше головний санітарний лікар Сергій Кузін розповів, що за заявою батьків педіатр може дати дозвіл на вакцинацію дитини з 12-ти років, якщо це потрібно, наприклад, для виїзду за кордон.
Також Кузін заявив, що захисні маски потрібно носити з 12 років.