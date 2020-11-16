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Комаровкий розповів, що думає про карантин вихідного дня

Понеділок 16 листопада 2020 21:14
Комаровкий розповів, що думає про карантин вихідного дня
Євген Комаровкий (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський пояснив, чому карантин вихідного дня малоефективний

Євген Комаровський висловив свою думку щодо карантину вихідного дня. За його словами, будь-які заходи, які пов'язані із зменшенням контактів людей між собою будуть сприяти зменшенню загроз коронавирусної інфекції.

При цьому введені обмеження не рівноцінні. Наприклад, при закритті господарських магазинів, люди підуть у них в будній день, і таким чином, у магазині буде більше людей, ніж це було до карантину. В таких умовах соціальна дистанція зменшиться. Про це доктор Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі.

"Карантин вихідного дня - це унікальний спосіб дискредитувати саме поняття "держава". Ось всій країні, окремим мерам, купі народу продемонструвати повний нігілізм, повну неповагу до державних інститутів", - заявив Коморовський.

Люди борються з державою, і порушують заборони. Деякі під час карантину ходять в спортзали і ресторани, домовившись заздалегідь про це.

Євген Комаровcький висловився про карантин вихідного дня (відео: YouTube)

Він зазначив, що в цій ситуації його бентежить найбільше, що в Україні медичні ідеї озвучує політичне керівництво країни, хоча в інших державах створюються консультативні групи з академіків і докторів наук з медицини, які приймають важливі рішення, пов'язані з коронавірусом.

На його думку, саме фахівці в області медицини повинні розповідати українцям для чого потрібен карантин вихідного дня.

"І розповідати вони повинні так, щоб ми поважали нашу державу, яка не шкодує грошей і містить таку кількість вчених та інститутів, які з ранку до ночі працюють на благо народу. І розповідають нам і про епідеміологію, і про гігієну, і про засоби для дезінфекції, і про вітамін D, і про майбутню вакцинацію, і про все інше", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, Комаровський розповів, що у багатьох є вроджений імунітет до COVID-19.

Раніше Комаровський поділився важливими порадами щодо профілактики коронавірусу.

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Новини України Життя карантинЄвген Комаровський

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