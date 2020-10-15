Командувач ВСУ одружився: обраниця молодша на 24 роки

Генерал-полковник Руслан Хомчак одружився. Його дружиною стала 29-річна Ганна Коваленко, новий керівник Чернігівської ОДА.

Точна дата одруження не повідомляється. Про те, що пара зв'язала себе тенетами шлюбу, повідомили в Telegram-каналі "Силовий".

Головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку 53 роки. Він родом зі Львова. Закінчив Московське вище військове командне училище імені Верховної ради РРФСР в 1988 році. З січня 1993 року служить у ВСУ. Був начальником штабу, а з 2014-го по 2015 рік обіймав посаду командувача сектором "Б". З 2016 року став начальником штабу-першим заступником командувача Сухопутними військами. У травні 2019 був призначений начальником Генерального штабу ЗСУ.

Ганна Коваленко народилася під Києвом, у 1991 році. Зараз їй 29 років. Вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого за фахом журналіст. За фахом працювала з 2008 по 2013 рік. Була активною учасницею Євромайдану і у 2014 році стала радником міністра оборони.

Анна Коваленко

Балотувалася в народні депутати в Чернігівській області. У вересні була призначена заступником керівника Офісу Президента України, а також з квітня 2020 року - заступником Міністра розвитку громад і територій України. У 2019 році стала народним депутатом за списком партії "Слуга народу".

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