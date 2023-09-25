Бывшая веганка перешла на "хищную диету": как изменился ее организм благодаря мясу и яйцам

Из веганов в хищники

По словам Виктории, год веганства - было "самым худшим решением в ее жизни". 23-летняя девушка отказалась от сахара, углеводов, не употребляла мясо и коровье молоко. При этом у нее было немало проблем с кожей, работой желудка и гормонами.

Но с тех пор, как она отказалась от миндального и овсяного молока в пользу коровьего, состояние Виктории стало улучшаться. Она утверждает, что почти полностью исчезли боли в суставах, прыщи и вздутие живота. А еще - после 7 месяцев "хищной диеты" она смогла отказаться от лекарств от гипотиреоза.

У девушки значительно улучшилось состояние волос, ногтей, стало больше энергии и пропала самая пикантная проблема - неприятный запах после похода в туалет.

Виктория отказалась от растительной пищи и начала есть мясо (скриншот)

Из чего сейчас состоит рацион

Обычно девушка употребляет 2-4 яйца на завтрак с беконом или котлетами из говядины. Также она употребляет масло, кофе и по вечерам наслаждается стейками рибай на ужин.

Виктория утверждает, что чувствует себя сейчас лучше, чем когда-либо и готова поделиться своим опытом и диетой в надежде побудить других присоединиться к сообществу "хищников".

"Для меня каждый день особенный, потому что тело говорит тебе, чего оно хочет. Прямо сейчас на завтрак и ужин я ем рибай, верхнюю часть филе, свиную грудинку, много яиц, бекон, котлеты, сливочное масло, жир и весь этот ассортимент продуктов животного происхождения. Я полностью исключила сахар всех типов: фрукты, углеводы и обработанный сахар. Я не ем ни растений, ни овощей", - рассказала девушка.

Сейчас Виктория ест мясо каждый день (скриншот)

Как изменился организм

Она признается, что никогда больше не будет подвергать свое тело жутким испытаниям и утверждает, что ей было плохо с веганской диетой, а сейчас она чувствует себя просто отлично.

"Моей целью было отказаться от лекарств. У меня был гипотиреоз и мне сказали, что придется иметь с этим дело всю оставшуюся жизнь. Теперь я вижу, что это неправда. Мой врач вчера посмотрел анализы и сказал, что у меня больше нет гипотиреоза", - добавляет девушка.

В детстве Виктория воспитывалась на диете, которая состояла из мяса, риса, бобов и салатов. На завтрак у нее часто было печенье и выпечка. В 20 лет она сознательно перешла на растительную пищу - из-за пропаганды веганства и желания похудеть.

Ее состояние начало ухудшаться, но врачи сказали, что вздутие живота и недостаток энергии - это нормально.

"Раньше я думала, что у меня непереносимость молочных продуктов. У меня было много проблем с кишечником, например, вздутие живота. Я чувствовала себя уставшей, у меня было много прыщей. Почти каждый день были боли в суставах челюсти, проблемы с носовыми пазухами и головные боли. Я говорила с профессионалами и врачами, и они говорили, что это нормально", - рассказала Виктория.

Но девушку такая ситуация совсем не устраивала, и она понимала, что что-то не так, ведь она не могла постоянно чувствовать себя плохо.

Как только она перешла на животную диету, она избавилась от всех проблем со здоровьем. Во всем она винит оксалаты - соединения, которые содержатся во фруктах, орехах и семенах, и которые стали причиной "воспалений" в ее теле. С февраля этого года она не ела ничего, кроме черники - и то, очень редко.

По словам девушки, многие люди придерживаются плотоядной диеты, едят фрукты или овощи, и им стоит провести собственное исследование, чтобы понять, что для них лучше.

Новый рацион питания улучшил кожу, волосы и состояние Виктории (скриншот)

Что говорят эксперты

По данным Национальной службы здравоохранения, мясо в рационе является хорошим источником белка, витаминов и минералов. Желательно употреблять не более 70 г красного (или обработанного) мяса в день.

А по поводу оксалатов указывается, что стоит избегать чрезмерного употребления продуктов с этим соединением только в том случае, если у вас есть камни в почках. Только от 10 до 15% оксалатов в моче поступает с пищей.

Поэтому нет необходимости полностью исключать из своего рациона продукты с оксалатом. Следует стремиться к умеренному и разумному употреблению таких продуктов.