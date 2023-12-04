Бывший режиссер "Ералаша" отправился воевать против Украины

Илья Белостоцкий - сценарист, продюсер, режиссер-постановщик сверхпопулярного киножурнала "Ералаш" и телесериала "След" заявил, что он отправился на войну. По словам режиссера, его главной целью является сделать так, чтобы его мать гордилась им.

"Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. .Я хочу показать государству, что оно зря списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они зря меня прокляли", - написал режиссер

Эту новость Илья сообщил еще 5 ноября на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте", которую украинцы уже давно забыли.

Илья Белостоцкий воюет против Украины (фото: vk.com/ilya_belostotsky)

Однако по словам Белостоцкого, главная причина, по которой он пошел на войну, состоит в том, что ему не нравится, когда убивают ни в чем не повинных людей

"Я по собственному опыту знаю, как это, когда вдруг горе врывается в твой дом, а ты ничего не можешь с этим поделать и считаю, что это надо прекратить. Я люблю свой народ и свою страну при всем и если нужно готов отдать жизнь за дело, которое считаю правым”, - пишет Белостоцкий.

То есть, таким образом, он откровенно поддерживает зверства России, которые они приносят Украинцам и убивают людей, которые ни в чем невинны. Выходит, у режиссера двойные стандарты.

Известно, что Илья еще жив, поскольку его активность в соцсети была вчера из мобильного приложения.

Скриншоты