Когда он вернулся домой, плакала вся улица: невероятная история пса Мухтара из Мощуна

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, Мухтар жил со своим хозяином в Мощуне Киевской области. Когда там начались сильные бои и обстрелы, пес вместе с хозяином прятались у соседа в подвале.

Семья сделала попытку выехать на безопасную территорию, но в машину, которая должна была их вывезти, попал снаряд. Позже они снова попытались выбраться, уже с помощью украинских военных. Они повели людей через лес.

"Солдат, который переводил через лес, кричит: "ложитесь!" Отец с пузом ляжет, подбежит Мухтар, оближет, встает…", - рассказала одна из жительниц.

В Киев добрался только хозяин собаки - раненый и с контузией. А Мухтар остался в Мощуне.

Мухтара отыскали уже после освобождения Киевской области, когда людям разрешили вернуться в село. Волонтер нашла собаку, у которой болталась одна лапа.

Волонтер Оксана, которая тоже живет в Мощуне, вывозила животных из Киевской области с первых дней войны. Она прорывалась во время боев, военные ее узнавали и пускали.

Оксана моталась по указанным адресам, чтобы из закрытых домов и квартир спасти животных. Люди оставляли корм и воду на несколько дней в надежде, что быстро вернутся за питомцами. Но потом могли лишь указать адрес, где находится собака или кот.

Всех животных из горячих точек Оксана отвозит в приют, где их лечат и откармливают. Туда же попал и Мухтар. Оказалось, что для него нет врача, который смог бы сделать операцию. И поэтому Мухтар поехал в Харьков.

Там собаку прооперировали - вытащили из тела осколки от снарядов и пришлось ампутировать одну лапу. Пока пес путешествовал, пришла печальная новость - у его хозяина не выдержало сердце и он умер.

"На нервах смотреть на эти развалины, на дом, который 30 лет строили. За один день все разрушили. Не выдержал", - рассказал его сын.

Волонтеры начали подыскивать Мухтару новую семью. Но пес очень сильно грустил и его решили отвезти обратно, в Мощун. Когда он вернулся в село, от радости плакала вся улица.

Сейчас он радостно носится на трех лапах, радуется жизни и всем придает силы и веры, что мы выстоим, отвоюем, отстроим и все будет хорошо.

Мухтар теперь проживает в соседском доме со своей хозяйкой. В доме более-менее сохранились стены и потолок. Владельцы дома выехали в Германию и разрешили женщине там пожить.

Но в доме до сих пор нет ни света, ни газа, а воду собирают дождевую в тазики. Волонтеры предлагали снова забрать собаку, но хозяйка не согласилась.

"Мне говорят, что отдай волонтерам. Куда я его отдам? Как ребенок", - говорит женщина.