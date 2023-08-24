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Когда украинцам нужно обращаться за субсидией: окончательный ответ

Когда подавать документы на субсидию в Украине (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Субсидия - это государственная помощь украинцам с оплатой коммунальных услуг. В Украине семьи, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% дохода, имеют право на получение субсидий.

Когда стоит подавать документы на льготу напомнили в Министерстве социальной политики.

Когда обращаться за субсидией

За жилищной субсидией вы можете обратиться в любой месяц года, если ваша семья нуждается в поддержке от государства.

Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

Субсидию рассчитывают на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

По истечении срока получения субсидии органы Пенсионного фонда Украины осуществляют самостоятельно расчет на следующий период без обращений граждан (кроме отдельных категорий домохозяйств, в частности ВПЛ).

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год только по личному обращению.

При обращении за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона. А в случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение трех месяцев после повышения тарифов - субсидия назначается с месяца такого повышения.

Как оформить субсидию

Вы можете оформить ее онлайн, не выходя из дома. Что нужно сделать:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID
  • выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию
  • заполнить данные и проверить их корректность
  • скачать необходимые копии документов для получения субсидии

В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы.

Также можно лично подать документы на субсидию, независимо от места вашего жительства.

Основные документы, которые нужно заполнить претенденту на субсидию - это заявление и декларация о доходах и расходах. Также потребуются данные паспорта заявителя и его идентификационный код.

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Субсидии в Украинесубсидії