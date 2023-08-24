Когда украинцам нужно обращаться за субсидией: окончательный ответ

Субсидия - это государственная помощь украинцам с оплатой коммунальных услуг. В Украине семьи, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% дохода, имеют право на получение субсидий.
Когда стоит подавать документы на льготу напомнили в Министерстве социальной политики.
За жилищной субсидией вы можете обратиться в любой месяц года, если ваша семья нуждается в поддержке от государства.
Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.
Субсидию рассчитывают на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).
По истечении срока получения субсидии органы Пенсионного фонда Украины осуществляют самостоятельно расчет на следующий период без обращений граждан (кроме отдельных категорий домохозяйств, в частности ВПЛ).
Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год только по личному обращению.
При обращении за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона. А в случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение трех месяцев после повышения тарифов - субсидия назначается с месяца такого повышения.
Вы можете оформить ее онлайн, не выходя из дома. Что нужно сделать:
В некоторых случаях к заявлению и декларации для оформления субсидии могут потребоваться и другие документы.
Также можно лично подать документы на субсидию, независимо от места вашего жительства.
Основные документы, которые нужно заполнить претенденту на субсидию - это заявление и декларация о доходах и расходах. Также потребуются данные паспорта заявителя и его идентификационный код.
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