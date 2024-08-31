Когда в этом году Покров Пресвятой Богородицы

Когда празднуем

Раньше большой праздник приходился на 14 октября, совпадая с Днем украинского казачества и Днем защитников и защитниц Украины.

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарь Покрова будут праздновать 1 октября.

Что это за праздник

Праздник Покрова начал отмечать в Киевской Руси сразу после введения христианства в X веке. По славянской версии, этот праздник связан с событиями в Константинополе, когда город был осажден войсками князя Аскольда.

Местные жители скрылись во Влахернском храме, где хранилась риза Девы Марии, и стали молиться Богородице о спасении. Внезапно в небе появился образ Девы Марии, накрывшей людей своей Покровом.

После этого враги перестали видеть горожан, и все они остались в безопасности. По легенде даже войско князя Аскольда стало свидетелем этого чуда, после чего князь и его дружина приняли христианство.

Есть еще одна версия, по которой Богородица защитила город во время осады сарацин. Тогда за спасение людей молился святой Андрей Блаженный, увидевший явление Девы Марии в четыре утра.

Традиции и запреты

На праздник Покрова верующие идут в церковь, чтобы помолиться к Деве Марии. Они просят о выздоровлении, защите от врагов, счастье в семье и успешном завершении важных дел.

В этот день запрещено:

Ссориться и злословить

Делать пустые обещания

Отказывать нуждающимся в помощи

Заниматься рукоделием

Жаловаться на свою жизнь.

Покров Пресвятой Богородицы - это важный праздник в Украине, хотя он и не входит в число 12 основных церковных праздников. В Украине издавна празднуют Покров как завершение осенних празднований и начало подготовки к зиме.

С Покрова начинается так называемое зазимье. Крестьяне переводят скот из пастбищ в хлев для зимнего содержания.

Также с Покрова начинается сезон свадеб. Поскольку все полевые работы завершены, это идеальное время для празднования бракосочетания. Прежде фату невесты связывали с покровом Богородицы, что делало этот день особенным для свадеб.