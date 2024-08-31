RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда в этом году Покров Пресвятой Богородицы

Когда будет Покрова Пресвятой Богородицы 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является важным событием в церковном календаре, символизирующим опеку и защиту Девы Марии. Это особенное время для молитвы, благодарения и обращения к Богородице за помощью и благословением.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда будем отмечать большой праздник, а также основные запреты и традиции праздника.

Когда празднуем

Раньше большой праздник приходился на 14 октября, совпадая с Днем украинского казачества и Днем защитников и защитниц Украины.

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарь Покрова будут праздновать 1 октября.

Что это за праздник

Праздник Покрова начал отмечать в Киевской Руси сразу после введения христианства в X веке. По славянской версии, этот праздник связан с событиями в Константинополе, когда город был осажден войсками князя Аскольда.

Местные жители скрылись во Влахернском храме, где хранилась риза Девы Марии, и стали молиться Богородице о спасении. Внезапно в небе появился образ Девы Марии, накрывшей людей своей Покровом.

После этого враги перестали видеть горожан, и все они остались в безопасности. По легенде даже войско князя Аскольда стало свидетелем этого чуда, после чего князь и его дружина приняли христианство.

Есть еще одна версия, по которой Богородица защитила город во время осады сарацин. Тогда за спасение людей молился святой Андрей Блаженный, увидевший явление Девы Марии в четыре утра.

Традиции и запреты

На праздник Покрова верующие идут в церковь, чтобы помолиться к Деве Марии. Они просят о выздоровлении, защите от врагов, счастье в семье и успешном завершении важных дел.

В этот день запрещено:

  • Ссориться и злословить
  • Делать пустые обещания
  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Заниматься рукоделием
  • Жаловаться на свою жизнь.

Покров Пресвятой Богородицы - это важный праздник в Украине, хотя он и не входит в число 12 основных церковных праздников. В Украине издавна празднуют Покров как завершение осенних празднований и начало подготовки к зиме.

С Покрова начинается так называемое зазимье. Крестьяне переводят скот из пастбищ в хлев для зимнего содержания.

Также с Покрова начинается сезон свадеб. Поскольку все полевые работы завершены, это идеальное время для празднования бракосочетания. Прежде фату невесты связывали с покровом Богородицы, что делало этот день особенным для свадеб.

Раньше мы рассказывали, когда будет Родительская суббота по новому церковному календарю в сентябре и как нужно правильно вспоминать усопших.

Также читайте о Воздвижении Креста Господня: главные запреты и традиции великого праздника .

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники