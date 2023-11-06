"Когда тебя поймают на улице". Командир украинских штурмовиков обратился к мужчинам в тылу
Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" обратился к украинским мужчинам. Он советует уже всем готовиться к войне и выбирать бригаду, где можно служить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью защитника ТСН.
Что сказал военный
"У тебя есть право выбора: можешь выбрать любую бригаду. А когда тебя поймают на улице, тебя запихнут в ту бригаду, где меньше всего людей. Так это работает. Поэтому пока есть время, выбирайте, где хотите воевать. Война рано или поздно коснется каждого", - сказал воин.
Военный отметил, что его бригада - единственная в Украине, где есть понятие пререкрутинга. Это так называемая неделя штурмовика.
"Ты, гражданский, можешь прийти, тебя оденут, обуют, положат в казарме спать и ты проведешь неделю по распорядку, как живет штурмовик. С тренировками и огневой, физической подготовкой, соответствующими условиями, питанием. Дальше ты для себя решишь - это твое или нет. Тебя никто не будет заставлять. Такой недельный тест штурмовика", - отметил он.
После этого гражданские подают заявку и попадают в бригаду. У всех есть возможность выбрать специальность: оператор БПЛА, артиллерист, механик-водитель или штурмовик.
Также боец сообщил, что "Киев уже давно живет своей жизнью" и он хотел бы, чтобы в столице ввели ограничения.
"Например, чтобы ночные клубы не работали и не продавались тонны алкоголя! - резюмировал военный.
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