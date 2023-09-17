Когда праздновать Покров и перенесли ли День защитников и защитниц Украины в этом году

Когда праздновать Покров 2023

До церковной реформы Покров Пресвятой Богородицы праздновали 14 октября. Но уже начиная с 2023 года, его будут праздновать 1 октября.

Отметим, что согласно решению церкви те приходы, которые еще не готовы перейти на богослужение по новому календарю, могут продолжать пользоваться старым до 2025 года. Это время им было предоставлено для плавного перехода.

Также отметим, что в православных церквях Покрова отмечается как самый важный праздник, кроме Двенадцатых праздников и Пасхи.

Почему Богородица стала покровительницей козаков

По христианской легенде, именно на этот праздник войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду Царьград (Константинополь), который в то время считался центром христианства. Местные жители стали молиться Богородице с просьбой о спасении. Тогда Святая предстала перед людьми и покрыла их своим покровом, который сделал их невидимыми для врагов.

Некоторые источники утверждают, что Аскольд и его войско приняли христианство именно после этого случая, поскольку были поражены этим чудом.

Поэтому и козаки считали Богородицу покровительницей и защитницей от врага. Главная сечевая церковь всегда называлась в честь Покрова, а икона Богородицы была в каждом козацком шалаше. Святую изображали даже на хоругвях, под которыми козаки выступали в походах.

Неудивительно, что именно в этот праздник стали отмечать День защитника и защитницы Украины.

Перенесли празднование Дня защитника и защитницы Украины

Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование Дня защитника и защитницы Украины перенесено на 1 октября.

Напомним, что впервые этот день отмечали 14 октября 2014 года после того, как президент выдал специальный указ.

А с 2015 года он стал государственным праздником и соответственно нерабочим днем. Но во время действия военного положения все государственные выходные отменяются.

В этом году 1 октября выпадает на воскресенье.