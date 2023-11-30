Когда ставить елку? Названа "счастливая" дата и это точно не 1 декабря

Когда покупать елку - идеальная дата

Как оказалось, 1 декабря эксперты считают "не самым лучшим днем" для установления елки дома. И если вы уже сильно хотите начать украшать квартиру, подождите еще несколько дней.

"В этом году идеальный день приходится на 3 декабря. Так что это лучшее время, чтобы начать празднование Рождества", - сообщает издание.

По мнению экспертов, если вы установите дерево именно в этот день, то привлечете счастье. При этом, как оказалось, существуют еще и "удачные" даты для уборки всех украшения.

Идеальный день для покупки елки в 2023 году (фото: gettyImages.com)

Когда убирать елку

По мнению экспертов, елку стоит разряжать на двенадцатый день Рождества. Но и тут без разногласий не обходится.

"Это не так просто, как кажется, потому что ведутся споры о том, когда на самом деле начинаются двенадцать дней Рождества. Но если вы снимете украшения примерно 5 или 6 января, все будет в порядке", - заявили эксперты.