Когда ставить елку? Названа "счастливая" дата и это точно не 1 декабря

До Нового года остается все меньше дней, а потому многие уже начинают задумываться, когда ставить елку дома. Чаще всего это событие стараются приурочить к дню Святого Николая или же просто устанавливают праздничное дерево 1 декабря. Однако оказалось, что существует "правильный" день, и если вы поставите ель именно тогда, в вашем доме воцарит счастье.
В какой день нужно ставить елку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Как оказалось, 1 декабря эксперты считают "не самым лучшим днем" для установления елки дома. И если вы уже сильно хотите начать украшать квартиру, подождите еще несколько дней.
"В этом году идеальный день приходится на 3 декабря. Так что это лучшее время, чтобы начать празднование Рождества", - сообщает издание.
По мнению экспертов, если вы установите дерево именно в этот день, то привлечете счастье. При этом, как оказалось, существуют еще и "удачные" даты для уборки всех украшения.
По мнению экспертов, елку стоит разряжать на двенадцатый день Рождества. Но и тут без разногласий не обходится.
"Это не так просто, как кажется, потому что ведутся споры о том, когда на самом деле начинаются двенадцать дней Рождества. Но если вы снимете украшения примерно 5 или 6 января, все будет в порядке", - заявили эксперты.
Напомним, ранее мы рассказывали, где категорически запрещено ставить елку, иначе она завянет и обсыпется.
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