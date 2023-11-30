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Когда ставить елку? Названа "счастливая" дата и это точно не 1 декабря

Когда лучше ставить елку (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До Нового года остается все меньше дней, а потому многие уже начинают задумываться, когда ставить елку дома. Чаще всего это событие стараются приурочить к дню Святого Николая или же просто устанавливают праздничное дерево 1 декабря. Однако оказалось, что существует "правильный" день, и если вы поставите ель именно тогда, в вашем доме воцарит счастье.

В какой день нужно ставить елку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Когда покупать елку - идеальная дата

Как оказалось, 1 декабря эксперты считают "не самым лучшим днем" для установления елки дома. И если вы уже сильно хотите начать украшать квартиру, подождите еще несколько дней.

"В этом году идеальный день приходится на 3 декабря. Так что это лучшее время, чтобы начать празднование Рождества", - сообщает издание.

По мнению экспертов, если вы установите дерево именно в этот день, то привлечете счастье. При этом, как оказалось, существуют еще и "удачные" даты для уборки всех украшения.

Идеальный день для покупки елки в 2023 году (фото: gettyImages.com)

Когда убирать елку

По мнению экспертов, елку стоит разряжать на двенадцатый день Рождества. Но и тут без разногласий не обходится.

"Это не так просто, как кажется, потому что ведутся споры о том, когда на самом деле начинаются двенадцать дней Рождества. Но если вы снимете украшения примерно 5 или 6 января, все будет в порядке", - заявили эксперты.

Напомним, ранее мы рассказывали, где категорически запрещено ставить елку, иначе она завянет и обсыпется.

Помимо этого, недавно стилист рассказала, какие наряды идеально подойдут для новогодней ночи 2024 года.

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