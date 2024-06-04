Когда и кому принимать магний? Преимущества и риски этого "модного лечения"

Какие преимущества этой пищевой добавки?

Магний очень полезен для вашего здоровья. На самом деле, это четвертый по распространенности элемент в организме человека после кальция, калия и натрия, и он играет важную роль в составе костей, мягких тканей и органов.

По данным Национального института здоровья США (NIH), магний участвует в более чем 300 ферментативных реакциях в нашем организме. Таким образом, он отвечает за его нормальное функционирование, главным образом в регулировании уровня сахара в крови натощак, производстве костной ткани и функции нервов и мышц, а также незначительное уменьшение мигрени и головной боли.

Кому нужно принимать магний (фото: freepik.com)

Когда лучше принимать магний?

Нет лучшего времени для приема ежедневной дозы этой диетической добавки, если у вас дефицит магния. Он принесет вам пользу вне зависимости от того, когда вы его потребляете, если вы делаете это регулярно.

Но лучше принимать его во время еды или после еды для лучшего усвоения, поскольку натощак добавка магния может вызвать проблемы с пищеварением или даже диарею.

Сколько магния вам нужно каждый день?

Что касается количества магния, которое вам нужно ежедневно, знайте, что оно не фиксировано и зависит от нескольких факторов, включая пол.

В общем, как объясняется в исследовании, опубликованном в NIH, рекомендуется потреблять от 400 до 420 мг в день, если вы взрослый мужчина, и от 310 до 320 мг, если вы женщина.

Заметьте, что ежедневное потребление будет другим, если вы беременны или кормите грудью.

Кому следует принимать добавки магния?

Прежде чем переходить к пищевым добавкам, попробуйте получить достаточное количество магния из пищи. Ваш рацион должен включать такие продукты, как тыква и семена чиа, шпинат, арахис и бобы эдамаме. Это должно восполнить ваш дефицит магния.

Не принимайте магниевые добавки без консультации с врачом. Если вы принимаете лекарства, вы должны убедиться, что ваши добавки не влияют на препараты, которые вы принимаете, и что это не вызывает нежелательных или побочных эффектов.

Можно ли принимать магний каждый день?

Так, если вы придерживаетесь рекомендованной врачом суточной нормы потребления магния и продолжительности, вы можете употреблять его ежедневно. Спросите своего терапевта, какой тип магния лучше всего для вас, а также оптимальную дозу для устранения дефицита.

Какой фрукт наиболее богат магнием?

Тамаринд, или индийский финик, - плод тамариндового дерева. Это тропический фрукт, который можно употреблять в виде сока или фруктовой пасты, и считается важным ингредиентом индийской и сенегальской кухни.