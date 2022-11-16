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Когда погаснет Солнце: ученые определили дату и смоделировали процесс "смерти"

Ученые узнали, когда погаснет Солнце (фото: pexels.com)
Автор: Василина Копытко

Ученые спрогнозировали, когда погаснет Солнце и как будут выглядеть последние дни Солнечной системы.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Какой будет "смерть" Солнца

Солнцу около 4,6 млрд лет. Основываясь на наблюдении других звезд, астрономы предполагают, что ему осталось жить еще 10 млрд лет.

В исследованиях использовали компьютерное моделирование и определили, что наше Солнце, так же как и 90% других звезд, скорее всего, сожмется с красного гиганта до белого карлика, а затем превратится в планетарную туманность.

Приблизительно за 5 млрд лет Солнце начнет "перевоплощаться" в красного гиганта. Его ядро сожмется, но внешние слои расширятся до орбиты Марса и поглотят нашу планету.

Вместе с тем ученые утверждают, что к тому времени человечества уже не будет. Поскольку яркость Солнца увеличивается примерно на 10% каждый миллиард лет, то уже через 1 млрд лет на Земле не будет подходящих условий для жизни.

Из-за увеличения яркости Солнца океаны испаряются, а поверхность нашей планеты станет слишком горячей для образования воды.

"Когда звезда умирает, она выбрасывает в космос массу газа и пыли. Горячее ядро заставляет их ярко светиться еще в течение 10 000 лет. Именно это делает планетарные туманности видимыми. Они бывают настолько яркими, что можно увидеть с чрезвычайно больших расстояний", - пояснил один из авторов статьи, астрофизик Альберт Зейлстра.

Планетарные туманности распространены во всей Вселенной, среди самых известных из них - туманность Улитка, туманность Кошачий глаз, туманность Кольцо и туманность Пузырька.

Ранее мы писали, что Китай показал новую космическую ракету для посадки на Луну.

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