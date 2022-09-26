"Когда наши придут - отдашь": писатель Вакуленко спрятал свои записи перед попаданием в плен

Украинский писатель и волонтер Владимир Вакуленко, который находится в российском плену, спрятал свои записи под вишней перед тем, как за ним пришли оккупанты.

Об этом рассказала писательница Виктория Амелина на Facebook.

"23 марта 2022 года, Володя, зная, что оккупанты еще придут за ним, закопал свои записи под вишней и сказал отцу: "Когда наши придут, отдашь", - рассказала детали Амелина.

На следующий день 24 марта 2022 года Владимира забрали.

24 сентября 2022 года писательница и отец Владимира откопали под вишневым деревом записи Володи. На фото это пакет в руке.

Владимир Вакуленко спрятал от рашистов записи (фото: facebook.com/amelina.victoria)

Владимир Вакуленко - украинский общественный и литературный деятель, контрлитератор, прозаик, поэт, переводчик, автор 13 книг. Его выкрали россияне 24 марта и сейчас он находится в плену.

Друзья и родные публикуют сообщения с гештегом #SaveVakulenko и просят неравнодушных распространить информацию о нем.