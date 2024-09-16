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Когда iOS 18 станет доступным для вашего iPhone: дата и время

Понедельник 16 сентября 2024 07:45
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Когда iOS 18 станет доступным для вашего iPhone: дата и время Ваш iPhone сможет получить обновление iOS 18 уже сегодня (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple представит свою последнюю операционную систему iOS 18 в понедельник, 16 сентября. Ожидается, что долгожданное обновление принесет множество новых функций и улучшений в линейку iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNET, который публикует новости, статьи, обзоры и видео, посвященные технологиям.

Хотя Apple официально не подтвердила точное время выпуска, инсайдеры предполагают, что обновление iOS 18 будет доступна для загрузки около 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву).

Учитывая значительное количество пользователей, желающих обновить свои устройства, рекомендуется ожидать возможных задержек загрузки во время первоначального развертывания.

Как обновить iPhone до iOS 18

  • Подключитесь к Wi-Fi. Убедитесь, что ваш iPhone подключен к надежной сети Wi-Fi
  • Проверьте наличие обновлений. Перейдите в Настройки, затем “Основные” и “Обновление программного обеспечения”
  • Если iOS 18 доступен, нажмите "Загрузить и установить"

iOS 18 обещает принести значительные улучшения и новые функции в линейку iPhone. Благодаря своей ориентации на персонализацию, улучшения в обмене сообщениями и оптимизации производительности, обновление, как ожидается, будет воспринято миллионами пользователей Apple во всем мире.

Раньше мы писали о том, какие модели iPhone смогут установить обновление iOS 18.

Читайте также, как подготовить свой iPhone к выходу публичной бета-версии iOS 18.

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