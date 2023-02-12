Когда и как отмечать Масленицу в 2023 году: обычаи по дням на всю Сырную неделю

Масленица в народном календаре украинцев знаменует окончание зимы и начало весны, и такой архаический праздник смены сезонов известен почти всем европейским народам, однако под разными названиями. Срок проведения масленичной недели зависят от даты главного христианского праздника - Пасхи.

Когда в 2023 году будем отмечать Масленицу, и какие традиции следует соблюдать в праздник - читайте в материале ниже.

Стоит отметить, что в Украине Масленица имеет не только много различных названий (Масляна, Пущення, Сыропуст, Колодий, Сыропусная неделя, Сырное воскресенье, Бабский праздник, Загальница и не только), но также получила свою ярко выраженную индивидуальность. Но под любым именем празднование, по православным пасхалиям, начинается за 56 дней до Пасхи, в канун Великого поста.

Соответственно в 2023-м Масленицу начнут встречать с 20 февраля, а продлится праздничный период до 26 числа включительно.

Как отмечают масленичную неделю

Гуляют на Масленицу все семь дней. По традиции праздник делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая (с четверга по воскресенье). У каждого дня недели на Масленицу есть свое значение, традиции и обряды. Вот какие особенности по дням праздничной недели.

Понедельник (20 февраля 2023) "Встреча":

В этот день заготавливают продукты для праздничных столов, пекут блины с разными начинками. Первый блин отдают бедным, чтобы они помянули души усопших родственников. В этот день делают чучело из соломы в женском платье и устанавливают в центре села или города до окончания Масленицы.

Вторник (21 февраля 2023) "Заигрыш":

В этот день разворачиваются масленичные гуляния – люди катаются с горок на санках, на каруселях, устраивают представления. Но основные обряды связаны со сватовством – молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе будущую пару. Считалось, что если сосватать невесту на Масленицу, то и свадьба будет скоро, сразу по окончании поста.

Среда (22 февраля 2023) "Лакомка":

В этот день ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают своих зятьев на праздничный обед и угощают их блинами, пирогами и другими угощениями. Этот день считался удачным поводом, чтобы наладить отношения в родне, подружиться и выразить свою признательность.

Четверг (23 февраля 2023) "Разгуляй":

С этого дня начинается Широкая Масленица. Работать было запрещено до конца недели, но вот развлекаться можно уже по полной. В такие дни начинали проводить кулачные бои, конкурсы, состязания, водили хороводы, пели песни и танцевали. Также собирались большими компаниями за общим столом.

Пятница (24 февраля 2023) "Тещины вечерки":

В этот день тещи наносят ответный визит к зятю. Он зовет ее в гости и угощает блинами собственного приготовления. Теща при этом имеет право прийти в гости с подругами. По народным приметам считалось, что если эти обряды выполнить в точности, то отношения тещи и зятя будут идеальными.

Суббота (25 февраля 2023) "Золовкины посиделки":

В этот день родственники мужа приходят в гости к своему сыну и невестке. Хозяйка печет блины и угощает свекра и свекровь. Невестке обычно родственники дарят в этот день подарок, чтобы показать ей особое расположение и "задобрить" ее.

Воскресенье (26 февраля 2023) "Прощеное":

В этот день принято просить прощения и прощать. Важно провести этот день с добрыми мыслями и настроении, раскаяться в своих грехах и войти в Великий пост с чистой душой и совестью. Вечером в воскресенье устраивались гуляния, на которых провожали зиму и сжигали чучело Масленицы.

Интересные факты о Масленице

Христианская церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как она приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Однако старинные традиции славянской масленицы восходят к языческим обычаям, связанным с проводами зимы и встречей весны.

По мнению этнолога, кандидата филологических наук, заведующей научно-исследовательским отделом инновационных технологий и популяризации культуры Украинского центра культурных исследований Валентины Телеуця, Масленица - это "украинский праздник в честь весеннего пробуждения природы, один из праславянских праздников, который достигает эпохи Трипольской культуры". По давним традициям на Масленицу варили вареники - на казачьих землях это было главное ритуальное блюдо. Недаром казаки шутили, что на Масленицу и турки вареники едят, отмечает ученый.

Первые упоминания о Масленице в календарях наших предков датируются IV веком (календари из села Ромашки Киевской области и из Лепесовки Хмельницкой области). Наиболее активное празднование Масленица приобрела в IX-XII веках на территории Киевской Руси-Украины.

В странах восточной Европы символом Масленицы было чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на костре вместе с блином, которое чучело держало в руке.