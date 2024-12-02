Когда добавлять ароматные травы во время приготовления, чтобы не испортить вкус еды

Когда добавлять травы в пищу

В основном, нет единого правила относительно того, когда точно травы следует добавлять к продуктам, поскольку многое зависит от типа блюда и наших предпочтений. Также имеет большое значение, используете ли вы свежие или сушеные травы.

Принято считать, что первые следует добавлять в самом конце приготовления или тогда, когда блюдо уже на тарелке. Это позволит сберечь их аромат и цвет. Итак, самая распространенная ошибка - добавить травы к блюду слишком рано или слишком поздно.

Когда добавлять свежие травы

Некоторые травы, например, петрушка, эстрагон и шнит-лук, всегда лучше в свежем виде, и обычно их следует избегать в сушеном виде, поскольку тогда они не придают особого вкуса блюду.

Кроме этого, свежие травы, такие как базилик, петрушка, розмарин, мята и другие, лучше добавлять в конце приготовления, когда блюдо уже почти готово. Это позволяет сохранить их аромат и не переварить их.

К тому же лучше использовать свежие травы, а не сушеные, в соусах, заправках для салатов и других блюдах быстрого приготовления, поскольку у сушеных трав не будет достаточно времени, чтобы раскрыть ароматы.

Когда добавлять сушеные травы

С сушеными травами есть больше свободы - их можно добавлять гораздо раньше. Например, целые специи и лавровый лист выделяют аромат медленнее, чем молотые или в виде листьев, и идеально подходят для использования в блюдах с длительным сроком приготовления.

Однако добавлять сушеные травы рекомендуют не позднее половины процесса приготовления. Этого времени достаточно, чтобы они раскрыли свой аромат и одновременно не потеряли все свои качества во время термической обработки.

Конечно, добавление майорана в начале приготовления бульона не является большой ошибкой - тогда травы все еще могут добавить легкого аромата блюду. Однако следует провести эксперимент и попытаться немного подождать.

Может быть, ваш суп только выиграет от такого изменения. Наконец, следует помнить, что некоторые травы, например майоран, становятся горькими в результате слишком длительной термической обработки.