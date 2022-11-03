Когда черная пятница 2022 в Украине: дата и будут ли скидки

Черная пятница считается лучшим временем для обильных покупок из-за тотальных скидок на товары в торговых сетях и магазинах, когда продавцы завлекают покупателей особо низкими ценами. В Украине традиция таких распродаж получила широкую популярность, ведь желание выгодно скупиться актуально всегда, и период военного положения в этом году - не исключение.
Когда в Украине ожидается Black Friday 2022, и что ожидать от ценников в маркетах - читайте в материале ниже.
Зародился Всемирный день распродаж, или Черная пятница, в США в середине 60-х годов прошлого века, где стали практиковать обычай устраивать большие распродажи в магазинах и бутиках после Дня благодарения, а отмечается он традиционно в четвертый четверг ноября.
Довольно быстро такой "праздник шопоголиков" получил распространение и в других странах мира, в том числе и в Украине.
По обыкновению, существенные скидки на популярные группы товаров, вплоть до -90%, продавцы начинают как раз в последнюю пятницу последнего месяца осени. В этом году дата выпадает на 25 ноября.
На самом же деле период распродаж начаться может и раньше, и длиться он несколько дней или около недели - тут временные рамки для акции Черная пятница устанавливает администрация каждого магазина самостоятельно.
Сниженные ценники на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, мебель, средства гигиены и косметику, товары для дома и другие полезные мелочи из различных товарных групп действуют в магазинах и для онлайн покупок, чтобы можно было успеть скупиться, не выходя из дома.
Уже сейчас торговые центры, бутики, интернет-магазины анонсируют распродажи и заманчивые скидки на нынешнюю Black Friday, ознакамливая покупателей с ассортиментом своих акционных товаров. Давайте рассмотрим, что предлагают в некоторых популярных торговых сетях украинцам.
Проверить, какие скидки предлагают в других торговых сетях, можно на сайтах и соцсетях маркетов, чтобы заранее ознакомиться с "подешевевшим" ассортиментом и загодя составить список покупок, посоветовавшись со всеми чренами семьи.
Ранее мы публиковали полезные советы, как экономить на покупке бытовой техники.
Напомним также, перед этим мы писали, что перед "черной пятницей" в Украине все чаще можно попасть на фейковые скидки.