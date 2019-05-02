На коліна, покидьок! Педагог з Росії жорстко покарала дитину за непатріотизм (відео)

На Кубані (Росія) неадекватна викладачка жорстоко принизила п'ятирічну дитину за те, що вона висловилася про нелюбов до Росії та росіян. Інцидент стався 30 квітня у дитячому садку номер 74, передають росЗМІ.

Прояв нелюбові до росіян викликав у педагога лють. Вона поставила хлопчика силою на коліна та почала кричати: "На коліна, покидьок, я сказала! Цілуй землю, яка тебе годує і напуває".

Колаж РБК-Україна

Як стало відомо, жінку, яка піддавала дитину знущанням і приниженням, звуть Емма Мільнер. Вона завідує дошкільним закладом і вважається досвідченим педагогом, яка фігурувала в рейтингу викладачів Краснодарського краю. До речі, дісталося й іншим вихователям, які мовчки спостерігали за подіями.

"Ви - тварини, педагоги! Ви тварі, якщо ви дозволяєте такому бути! Це націоналізм! Де наша моральність? Де наше моральне виховання, якщо дитина говорить вам, що вона ненавидить росіян і Росію?" - гнівно звернулася неадекватна.

Після цього випадку, директор департаменту освіти Краснодара Олексій Некрасов заявив, що в найближчий робочий день жінка буде звільнена. Крім того, дитячий омбудсмен по Краснодарському краю висловила намір провести службове розслідування інциденту.

Нагадаємо, що під Києвом вчителя залякують дітей за забуті зошити і посмішки на уроках. Вони кажуть, що будуть писати доповідні, а потім поставлять на облік в поліції і змусять платити штраф.

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