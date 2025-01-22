Коллекционировали вкладыши от жвачек в детстве? Вот каких больших денег они сейчас стоят

Почему вкладыши стали предметом коллекционирования

Вкладыши от жевательной резинки часто содержали изображения разнообразной тематики, от военной техники до звезд спорта, и это вызывало большой интерес среди молодежи. Коллекционеры обменивались ими, пытаясь собрать всю серию, и даже проводили специальные встречи, чтобы обменяться редкими карточками.

Коллекционирование вкладышей от жевательных резинок стало важной частью культуры того времени. Многие хранили эти карточки, создавая настоящие коллекции, а редкие экземпляры имели высокую ценность среди друзей. Некоторые из коллекционеров даже придумывали свои собственные системы оценки, что добавляло азарта в этот процесс.

Вкладыши становились не только предметом для сбора, но и способом выразить свою индивидуальность, отражая интересы и предпочтения того времени.

Lazer

Жевательная резинка Lazer была известна своими вкладышами с изображениями различной военной техники. Каждый фантик содержал подробную информацию о танках, самолетах и других боевых машинах, что делало их желанными среди коллекционеров. Для многих это была возможность познакомиться с военной техникой и узнать больше об истории армии. Вкладыши Lazer стали символом интереса к технике и военным машинам среди молодежи 80-90-х годов.

Коллекция вкладышей Lazer сейчас стоит 2444 гривен (изображение: скриншот violity.com)

Turbo

Turbo, произведенная турецкой компанией Kent, стала одной из самых известных жевательных резинок того времени. Ее особенностью были вкладыши с изображениями разнообразных автомобилей, от классических моделей до современных спортивных машин. Жевательная резинка Turbo принесла не только вкус, но и увлечение автоспортом и техническими характеристиками автомобилей.

Коллекция вкладышей Turbo сейчас стоит 5000 гривен (изображение: скриншот violity.com)

Ping Pong

Жевательная резинка Ping Pong была известна своими вкладышами с изображениями известных футболистов и футбольных команд. Каждый фантик содержал фотографию игрока, его имя и основную информацию о карьере. Вкладыши с футбольными звездами стали настоящим объектом для коллекционеров, а сами резинки - частью футбольной культуры. Эти жевательные резинки позволяли юным фанатам собирать портреты своих кумиров и почувствовать себя частью футбольного мира.

Коллекция вкладышей Ping Pong сейчас стоит 11 500 гривен (изображение: скриншот violity.com)

Bombibom

Bombibom, также производимая компанией Kent, предлагала вкладыши с разнообразными тематиками. Среди них были изображения автомобилей, мультяшных персонажей и известных личностей. Уникальность Bombibom заключалась в том, что вкладыши часто содержали интересные факты или загадки, что добавляло азарта в процесс их сбора.

Коллекция вкладышей Bombibom сейчас стоит 4766 гривен (изображение: скриншот violity.com)