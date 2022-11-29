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Любовь и романтика накроют с головой: кому из знаков Зодиака декабрь принесет личное счастье

Знаки Зодиака, которые в декабре станут счастливыми в любви (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на декабрь 2022 года говорит о том, что последний месяц года станет благоприятным периодом для романтики, новых знакомств и развития отношений. Появится больше свободы в мыслях и действиях, стремление к новому опыту и эмоциям.

Кому из знаков Зодиака декабрь принесет приятные перемены в личной жизни и счастье в любви, рассказала астролог Марина Скади.

Телец

В декабре темы независимости и возможность проявить свою индивидуальность станут самыми важными в отношениях. Партнеры не всегда будут понимать ваше стремление и это может вызвать сложности.

Но к концу декабря все противоречия должны исчезнуть, и Тельцы смогут смело и решительно шагать с эмоциональной поддержкой близкого человека. Возникнут также благоприятные обстоятельства для возобновления дорогих вам отношений.

Близнецы

Декабрь станет благоприятным месяцем для поиска идеального партнера. Позвольте себе заниматься тем, что вам нравится и находиться там, где вам хочется. Вселенная даст шанс повернуть свою жизнь в желаемом направлении, встретить половинку и создать семью.

А те, кто уже в паре, получат второе дыхание в отношениях - начните вместе заниматься бытовыми делами, обсудите расходы, подготовьтесь к праздникам. Все эти простые занятия помогут укрепить отношения.

Рак

У вас появиться много шансов приблизиться к своим мечтам, в том числе и в сфере личных взаимоотношений. Вам стоит знакомиться с новыми людьми, пробовать то, чем вы ранее не занимались, обновить гардероб или заняться спортом.

Все эти действия вам дадут вдохновение, веру в себя и повысят самооценку. Возможны приятные встречи с друзьями, бывшими партнерами, романтика и кардинальные перемены в семейной жизни.

Козерог

Декабрь станет отличным месяцем для путешествий и стоит посетить места, где вы ранее не бывали. Далеко от своего места жительства у вас есть шанс встретить идеального партнера. В конце года вас ждет период любви и увлечений, и одинокие Козероги смогут наладить свою личную жизнь.

Есть шанс встретить человека, который со временем станет самым дорогим или же - принять решение о создании семьи. Обратите внимание на родных, детей и родителей - им нужно ваше внимание.

Кстати, ранее мы писали о том, какие важные события ждут все знаки Зодиака с 28 ноября по 4 декабря.

А еще рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака 2023 год станет самым счастливым.

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