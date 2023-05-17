Любовь без границ. Девушка ходит на свидания в каждой стране и потом выберет себе мужа (фото)
27-летняя Старли Сантос из США поставила перед собой цель встречаться с одним мужчиной в каждой стране, пока не найдет своего идеального партнера. С ним она намерена вступить в брак.
О девушке без комплексов рассказали в издании New York Post.
Как путешествует девушка
По словам уроженки Флориды, ее цель состоит в том, чтобы посетить 100 свиданий по всему миру, не останавливаясь, даже если она влюбиться.
Сантос рассказал, что у нее всегда было желание путешествовать и жить как кочевник - и после получения образования в колледже она нашла работу, которая позволила ей это сделать.
После этого молодая женщина начала использовать социальные сети, чтобы знакомиться.
Начав свое путешествие в феврале, она посетила Чили, Аргентину, Бразилию, Уругвай, Колумбию, Венесуэлу, Индию, Таиланд, Индонезию, Филиппины, Сингапур и Америку.
Старли Сантос путешествует по миру в поисках любви (Instagram/Starly Santos)
Она путешествует за свой счет, а свидания оплачивают мужчины.
Сантос сказала, что обычно она проводит четыре или пять дней в одном месте и ограничивается одним свиданием.
"Мне было любопытно, где еще в мире я могла бы влюбиться. Я же еще молода", - говорит Старли.
Сантос заявила, что любой интересующий ее человек должен быть из страны, которую она сейчас посещает, но есть исключения.
"Я знакомлюсь только с местными, теми, кто родился и вырос в данной стране", - сообщила американка.
Сантос сказала, что все потенциальные женихи должны быть согласны с тем, что она снимает свидание, а затем публикует его в своем TikTok. Если нет, она отказывается от свидания.
Девушка публикует все свидания в TikTok (Instagram/Starly Santos)
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