Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)

Сьюки Вотерхаус оголила беременный животик

31-летняя певица, недавно объявившая, что ждет первенца от своего парня известного актера Роберта Паттинсона, поделилась серией фотографий в своем аккаунте Instagram с отпуска на тропическом пляже.

Вотерхаус показала несколько фото с отдыха и на одном из них девушка зажгла обнаженный беременный животик в белом купальнике с цветочным принтом. Свой пляжный образ любимая Паттинсона дополнила ярко-оранжевой косынкой.

Сьюки Уотерхаус зажгла обнаженный беременный животик (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Она также опубликовала фотографию, на которой она сидит в цветастом платье напротив оранжевого заката и из-под этого платья также виднеется животик.

Сейчас Сьюки уже не скрывает своего положения. Однако сплетни о пополнении у звездной парочки, появились еще в конце октября, когда на одном из светских мероприятий, GO Gala в Лос-Анджелесе, девушка пришла в прозрачном платье, из-под которого было заметно ее кругленький животик и это спровоцировало сплетни или о беременности или о том, что Уотерхаус набрала лишний вес. Но, как можно увидеть, первый вариант стал правдой.

Позже папарацци подловили звезд во время прогулки в одном из районов города. Спутница актера была одета в короткие шорты и черный свитер, подчеркивавший ее интересное положение. Однако Паттинсон и Уотерхаус не спешат комментировать новости о будущем малыше.

Стоит напомнить, что Роберт вместе со Сьюки уже больше 5 лет, но свои отношения они почти не афишируют. И только в последнее время они стали вместе выходить в свет. И на днях появилась информация о том, что якобы Роберт сделал предложение своей избраннице, ведь она засветила обручальное кольцо.

Сьюки Уотерхаус на отдыхе (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)