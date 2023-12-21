UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)

Сьюкі Вотерхаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Юлія Любченко

Сьюкі Вотерхаус вперше засвітила свій вагітний животик без одягу на фоні розкішного пляжа.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Сьюкі в Instagram.

Сьюкі Вотерхаус оголила вагітний животик 

31-річна співачка, яка нещодавно оголосила, що чекає на первістка від свого хлопця відомого актора Роберта Паттінсона, поділилася серією фотографій у своєму обліковому записі Instagram з відпустки на тропічному пляжі. 

Вотерхаус показала кілька фото з відпочинку й на одному з них дівчина засвітила оголений вагітний животик в білому купальнику з квітковим принтом. Свій пляжний образ кохана Паттінсона доповнила яскраво-помаранчевою косинкою.  

Сьюкі Вотерхаус засвітила оголений вагітний животик (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Вона також опублікувала фотографію, на якій вона сидить у квітчастій сукні навпроти помаранчевого заходу сонця і з-під цієї сукні також видніється животик.

Зараз Сьюкі вже не приховує своє положення. Проте плітки про поповнення у зіркової парочки, з'явилися ще в кінці жовтня, коли на одному зі світських заходів, GO Gala в Лос-Анджелесі, дівчина прийшла в прозорій сукні, з-під якої було помітно її кругленький животик і це спровокувало плітки або про вагітність або ж про те, що Вотерхаус набрала зайвої ваги. Та як можна побачити, перший варіант став правдою.

Пізніше папараці підловили зірок під час прогулянки в одному із районів міста. Супутниця актора була одягнена в короткі шорти та чорний светр, який підкреслив її цікаве становище. Проте Паттінсон і Вотерхаус не поспішають коментувати новини про майбутнього малюка.

Варто нагадати, що Роберт разом зі Сьюкі вже понад 5 років, але свої стосунки вони майже не афішують. І лише останнім часом вони почали разом виходити у світ. І днями з'явилась інформація про те, що ніби-то Роберт зробив пропозицію своїй обраниці, адже вона засвітила обручку. 

 Сьюкі Вотерхаус на відпочинку (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Раніше ми розповідали про те, що Роберт Паттінсон стане батьком.

Також читайте наш матеріал про те, що вагітна обраниця Паттінсона засвітила обручку.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременностьзвезды шоу-бизнеса