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Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)

Четверг 21 декабря 2023 22:21
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Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото) Сьюки Уотерхаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Юлия Любченко

Сьюки Уотерхаус впервые зажгла свой беременный живот без одежды на фоне роскошного пляжа.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Сьюки в Instagram.

Сьюки Вотерхаус оголила беременный животик

31-летняя певица, недавно объявившая, что ждет первенца от своего парня известного актера Роберта Паттинсона, поделилась серией фотографий в своем аккаунте Instagram с отпуска на тропическом пляже.

Вотерхаус показала несколько фото с отдыха и на одном из них девушка зажгла обнаженный беременный животик в белом купальнике с цветочным принтом. Свой пляжный образ любимая Паттинсона дополнила ярко-оранжевой косынкой.

Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)

Сьюки Уотерхаус зажгла обнаженный беременный животик (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Она также опубликовала фотографию, на которой она сидит в цветастом платье напротив оранжевого заката и из-под этого платья также виднеется животик.

Сейчас Сьюки уже не скрывает своего положения. Однако сплетни о пополнении у звездной парочки, появились еще в конце октября, когда на одном из светских мероприятий, GO Gala в Лос-Анджелесе, девушка пришла в прозрачном платье, из-под которого было заметно ее кругленький животик и это спровоцировало сплетни или о беременности или о том, что Уотерхаус набрала лишний вес. Но, как можно увидеть, первый вариант стал правдой.

Позже папарацци подловили звезд во время прогулки в одном из районов города. Спутница актера была одета в короткие шорты и черный свитер, подчеркивавший ее интересное положение. Однако Паттинсон и Уотерхаус не спешат комментировать новости о будущем малыше.

Стоит напомнить, что Роберт вместе со Сьюки уже больше 5 лет, но свои отношения они почти не афишируют. И только в последнее время они стали вместе выходить в свет. И на днях появилась информация о том, что якобы Роберт сделал предложение своей избраннице, ведь она засветила обручальное кольцо.

Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)Возлюбленная Роберта Паттинсона впервые оголила беременный животик (фото)

Сьюки Уотерхаус на отдыхе (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Раньше мы рассказывали о том, что Роберт Паттинсон станет отцом.

Также читайте наш материал о том, что беременная избранница Паттинсона зажгла обручальное кольцо.

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беременность звезды шоу-бизнеса