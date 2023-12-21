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Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)

Четвер 21 грудня 2023 22:21
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Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото) Сьюкі Вотерхаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Юлія Любченко

Сьюкі Вотерхаус вперше засвітила свій вагітний животик без одягу на фоні розкішного пляжа.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Сьюкі в Instagram.

Сьюкі Вотерхаус оголила вагітний животик

31-річна співачка, яка нещодавно оголосила, що чекає на первістка від свого хлопця відомого актора Роберта Паттінсона, поділилася серією фотографій у своєму обліковому записі Instagram з відпустки на тропічному пляжі.

Вотерхаус показала кілька фото з відпочинку й на одному з них дівчина засвітила оголений вагітний животик в білому купальнику з квітковим принтом. Свій пляжний образ кохана Паттінсона доповнила яскраво-помаранчевою косинкою.

Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)

Сьюкі Вотерхаус засвітила оголений вагітний животик (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Вона також опублікувала фотографію, на якій вона сидить у квітчастій сукні навпроти помаранчевого заходу сонця і з-під цієї сукні також видніється животик.

Зараз Сьюкі вже не приховує своє положення. Проте плітки про поповнення у зіркової парочки, з'явилися ще в кінці жовтня, коли на одному зі світських заходів, GO Gala в Лос-Анджелесі, дівчина прийшла в прозорій сукні, з-під якої було помітно її кругленький животик і це спровокувало плітки або про вагітність або ж про те, що Вотерхаус набрала зайвої ваги. Та як можна побачити, перший варіант став правдою.

Пізніше папараці підловили зірок під час прогулянки в одному із районів міста. Супутниця актора була одягнена в короткі шорти та чорний светр, який підкреслив її цікаве становище. Проте Паттінсон і Вотерхаус не поспішають коментувати новини про майбутнього малюка.

Варто нагадати, що Роберт разом зі Сьюкі вже понад 5 років, але свої стосунки вони майже не афішують. І лише останнім часом вони почали разом виходити у світ. І днями з'явилась інформація про те, що ніби-то Роберт зробив пропозицію своїй обраниці, адже вона засвітила обручку.

Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)

Сьюкі Вотерхаус на відпочинку (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Раніше ми розповідали про те, що Роберт Паттінсон стане батьком.

Також читайте наш матеріал про те, що вагітна обраниця Паттінсона засвітила обручку.

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