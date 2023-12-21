Кохана Роберта Паттінсона вперше оголила вагітний животик (фото)

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Сьюкі в Instagram.

Сьюкі Вотерхаус оголила вагітний животик

31-річна співачка, яка нещодавно оголосила, що чекає на первістка від свого хлопця відомого актора Роберта Паттінсона, поділилася серією фотографій у своєму обліковому записі Instagram з відпустки на тропічному пляжі.

Вотерхаус показала кілька фото з відпочинку й на одному з них дівчина засвітила оголений вагітний животик в білому купальнику з квітковим принтом. Свій пляжний образ кохана Паттінсона доповнила яскраво-помаранчевою косинкою.

Сьюкі Вотерхаус засвітила оголений вагітний животик (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Вона також опублікувала фотографію, на якій вона сидить у квітчастій сукні навпроти помаранчевого заходу сонця і з-під цієї сукні також видніється животик.

Зараз Сьюкі вже не приховує своє положення. Проте плітки про поповнення у зіркової парочки, з'явилися ще в кінці жовтня, коли на одному зі світських заходів, GO Gala в Лос-Анджелесі, дівчина прийшла в прозорій сукні, з-під якої було помітно її кругленький животик і це спровокувало плітки або про вагітність або ж про те, що Вотерхаус набрала зайвої ваги. Та як можна побачити, перший варіант став правдою.

Пізніше папараці підловили зірок під час прогулянки в одному із районів міста. Супутниця актора була одягнена в короткі шорти та чорний светр, який підкреслив її цікаве становище. Проте Паттінсон і Вотерхаус не поспішають коментувати новини про майбутнього малюка.

Варто нагадати, що Роберт разом зі Сьюкі вже понад 5 років, але свої стосунки вони майже не афішують. І лише останнім часом вони почали разом виходити у світ. І днями з'явилась інформація про те, що ніби-то Роберт зробив пропозицію своїй обраниці, адже вона засвітила обручку.

Сьюкі Вотерхаус на відпочинку (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)