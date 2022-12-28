Любимая, мы убиваем отношения! Эти шесть ошибок многие люди считают нормой

В отношениях ведется счет

Человек, с которым вы встречаетесь или живете, винит вас за ошибки в прошлом. Если так ведут себя оба партнера, то отношения превращаются в "битву показателей". И каждый замечает то, кто больше облажался в течении определенного времени.

Почему это опасно. Такая битва со временем развивается и в отношениях становится больше негативных напоминаний, чем приятных воспоминаний. И каждый будет искать оправдание своему поведению. Таким образом проблемы прошлого решаться не будут, а партнеры будут друг другу в полной мере давать осознать горечь и груз прошлых ошибок. Со временем партнеры потеряют энергию и близость.

Использование намеков и пассивной агрессии

Партнер вместо того, чтобы открыто сказать свою мысль или о своих желаниях, пытается вас подтолкнуть в правильном направлении, чтобы вы выясняли все самостоятельно. Вместо того чтобы сказать, что вас беспокоит, вы находите мелочные способы, чтобы склонить другого сделать то, что вы хотите. Если все это не срабатывает, партнеры считают себя несправедливо обделенными.

Почему это опасно. Такое поведение указывает, что партнеров не устраивает открытое и ясное общение друг с другом. У человека нет оснований быть пассивно-агрессивным, если он чувствует себя в безопасности и может выражать свое недовольство, говорить что-то неприятное или обсуждать острые темы. Без обсуждения этих тем не может быть близости и доверия. С другой стороны - человек не может выражаться открыто и прямо, если его постоянно критикуют и осуждают за его позицию или слова.

Держать хорошие отношения в заложниках

У одного партнера есть повод для критики другого, и он шантажирует другого, угрожая хорошим отношениям в целом. Например, одному показалось, что партнер с ним холоден и вместо фразы "Я чувствую, что ты иногда ведешь себя холодно", он говорит: "Я не могу встречаться с человеком, который холодно ко мне относится".

Почему это опасно. Это эмоциональный шантаж и создает тон ненужной драмы. Каждое незначительное отклонение в отношениях воспринимается как кризис. Люди в отношениях должны знать, что все негативные чувства и эмоции могут высказаны без угрозы для отношений. Иначе они будут подавлять свои мысли и чувства, что приведет к недоверию и манипуляциям.

Обвинять партнера, если у вас плохое настроение

У вас был плохой день, а ваш партнер недостаточно оказывает поддержку или вы ее не чувствуете. Например, отвлеклась, когда вы ее обняли или после рассказа о ваших бедах, он не выпускал из рук телефон. А вы хотели полежать в обнимку дома, посмотреть кино или выйти на прогулку.

В ответ на все это вы набрасываетесь на партнера и вините его в нечувствительности и черствости по отношению к вам. У вас был плохой день, а партнер ничем вам не помог и не утешил. Конечно, вы не должны об этом просить, он сам должен догадаться. Но как ваш партнер должен был это понять?

Почему это опасно. Обвинять партнеров за ваше плохое настроение - это тонкая форма эгоизма. В такой ситуации ваш партнер якобы в ответе за то, как вы себя чувствуете. И в будущем у него может развиться равнозначная тенденция. Ему придется обсуждать с вами любое планирование - от завтрака до чтения книги.

Если же кто-то начинает расстраиваться, то все личные дела отходят на второй план. Это ведет к недовольству, напряженности и раздражению. Со временем эти негативные эмоции начинают накапливаться.

Ревность, как проявление любви

Партнер флиртует, звонит другим людям, где-то проводит время или ведет себя расковано рядом с другим человеком. Вы пытаетесь контролировать свое раздражение на партнера, берете себя в руки, но начинает в пылу эмоций вести себя иррационально.

Это приводит к массе глупых поступков, взлому почты, просмотру сообщений. Вы появляетесь неожиданно, когда вас не ждут и так далее.

Почему это опасно. Некоторые люди описывают это как проявление любви. И если партнер не показал ревность - то нет чувств. Ревность - это не любовь, это негативное чувство. И подобные ситуации - бессмысленный контроль, боевые действия и ненужные драмы. Такие ситуации дают понять партнеру, что вы ему не доверяете и это унизительно.

Покупки не решают проблемы в отношениях

Каждый раз, когда в отношениях возникает конфликт или проблемы - пара вместо того, чтобы их решать, несется за покупками или едет в путешествие. По сути - прикрывает реальные проблемы поверхностными удовольствиями.

Почему это опасно. Это не только прячет реальную проблему в отношениях поглубже (откуда она будет выбираться снова и снова, с каждым разом все хуже), но еще устанавливает нездоровый прецедент в отношениях. Для женщины появляется стимул расстраиваться по поводу и без него - в ответ она получает подарки и рестораны. Для мужчины - отсутствие стимула нести ответственность за поведение и проблемы в отношениях, ведь все можно решить покупкой или походом в ресторан.