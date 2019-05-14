Для кого ця показуха? Ані Лорак розкритикували за вульгарність

Ані Лорак опублікувала фотографію у соціальній мережі та нарвалася на гнів користувачів. Відповідний знімок співачка опублікувала в Instagram.

Ані Лорак. яка представляла Україну на конкурсі пісні "Євробачення-2008", позує в білій піжамі.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Підписники неоднозначно відреагували на опублікований пост. Деякі захопилися незвичайним образом, проте знайшлися і ті, хто розкритикував Лорак за відверте вбрання:

Груди потрібно було обов'язково показати, без цього нікуди.

Для кого ця показуха?

Чому така ідеальна.

Ти прекрасна.

Незвично виглядаєш.

Нагадаємо, що колишній чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджіоглу провів веселий вікенд з дочкою.

Раніше повідомлялося про те, що Мурат Налчаджіоглу позбувся бізнесу в Києві. Мова йде про закриття нічного клубу Famous.