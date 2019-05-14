Для кого ця показуха? Ані Лорак розкритикували за вульгарність

Ані Лорак розкритикували за відверті фото
Ані Лорак опублікувала фотографію у соціальній мережі та нарвалася на гнів користувачів. Відповідний знімок співачка опублікувала в Instagram.
Ані Лорак. яка представляла Україну на конкурсі пісні "Євробачення-2008", позує в білій піжамі.
Підписники неоднозначно відреагували на опублікований пост. Деякі захопилися незвичайним образом, проте знайшлися і ті, хто розкритикував Лорак за відверте вбрання:
Нагадаємо, що колишній чоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налчаджіоглу провів веселий вікенд з дочкою.
Раніше повідомлялося про те, що Мурат Налчаджіоглу позбувся бізнесу в Києві. Мова йде про закриття нічного клубу Famous.