Какого числа родился человек, такова и его судьба. Узнайте о своей

1 число

Люди, рожденные этого числа, - настоящие лидеры, желающие быть первыми во всем. Креативные и самодостаточные, часто являются примером для подражания. Авторитетны, их мнение очень уважают. Негативные черты - упрямство и самоуверенность.

2 число

Очень уязвимые личности, которые замечают даже мельчайшие детали. Гармонические партнеры и спутники для жизни. Часто "двойки" искренни и воспитаны, прекрасно вливаются в коллектив. Негативная черта - склонность впадать в депрессию.

3 число

Обладают положительной энергетикой, которой заряжают других. Преисполнены эмоций и часто находятся в состоянии вечной влюбленности. У них хорошее чувство юмора, потому их любят окружающие. Правда, иногда могут загрустить и преувеличивать проблемы.

4 число

Чрезвычайно серьезные люди, которые могут найти выход даже из самых плохих ситуаций. "Четверки" работают на свою репутацию, чтобы она потом работала на них. Это рациональные и логические личности, во всем любящие точность.

5 число

Люди, которые обожают свободу и знают, как ею воспользоваться. А еще цифра "5" часто считается меткой гениев и авантюристов. Они любят все новое и неизведанное. Отрицательными чертами являются нетерпеливый характер и импульсивность.

6 число

Рожденные шестого числа очень верны своим близким и ответственны. Они великодушны и щедры, всегда стараются помочь другим: дельным советом и нередко деньгами. При всем этом они настоящие ревнивцы, да еще и упрямы.

7 число

Эти личности обладают острым умом и умеют рационально мыслить. Им часто везет. Они всегда стремятся узнать что-то новое и интеллектуально развиваться. Отрицательные черты: скрытность, пристрастие к спорам, сарказм, упрямство, раздражительность.

8 число

Они всегда стараются добиться власти и авторитета. Родившиеся под цифрой "8" настоящие эксперты и обожают проявлять силу в разных сферах. Больше всего стремятся к материальному успеху. Минусы - чрезмерная амбициозность, жесткость по отношению к подчиненным и пренебрежение к людям в целом.

9 число

Очень сентиментальные и уязвимые люди, склонные к чрезмерным переживаниям. Щедрые и легко прощающие обиды. Пытаются не акцентировать внимание на недостатках. Их настоящей проблемой является рассеянность, особенно в отношении материальных вещей.

10 число

Это очень сложное число, в жизни таких людей есть или все или ничего. Они редко прибегают к интригам и уловкам, всегда действуют прямо. Дорогоуказателем для них являются очевидные вещи. Но чтобы добиться настоящего успеха, им нужно визуализировать свои мечты.

11 число

Уделяют время своему духовному развитию. Им присущи милосердие и доброта. Они никогда не будут говорить того, что может оскорбить других, ведь понимают, какой вред способно нанести слово. Их внутреннее чувство граничит с экстрасенсорным.

12 число

Прямолинейные, с мощной энергией и твердой силой воли, но без щепетильности и фанатизма. Коммуникабельны, всегда стремятся к гармонии. Часто Вселенная возлагает на них особую миссию. В пристрастиях искренние, хотят иметь равных партнеров.

13 число

Это спорное число, но родившиеся в этот день никого не оставляют равнодушными. В их жизни постоянно что-нибудь меняется. Однако они не любят, когда другие совершают ошибки.

14 число

Вспыльчивые, импульсивные личности, часто теряющие самоконтроль. А еще они прекрасные любовники и легко влюбляются. Носители этого цифрового кода нередко терпят фиаско в бизнесе, ибо число связано с утратой материальных благ.

15 число

Лидеры, умные и решительные, настоящие изобретатели и фантазеры. У этих людей меркантильность сочетается с романтичностью. Они очень чувствительны и очень болезненно реагируют на малейшую критику. Правда, редко выражают свое недовольство.

16 число

Ответственные, воспитанные, отзывчивые, щедрые, по-своему загадочные и независимые. Обладают большой интуицией. В юности - вспыльчивые и креативные, а с годами становятся более сдержанными и осторожными.

17 число

Устойчивые и выносливые люди, у которых сила сочетается с уязвимой душой. Любят особое внимание к своей персоне. Часто выступают в качестве музы и источника вдохновения для творческих людей.

18 число

Люди с сильной волей, с легкостью отстаивающие собственные интересы и редко прислушивающиеся к мнению других. Иногда могут впадать в депрессию, если их репутация запятнана. А еще много времени уделяют своему внешнему виду.

19 число

Родившимся этого числа следует быть крайне внимательными к тому, что они говорят и делают. Любой поступок (благородный или подлый) никогда не проходит для них бесследно - судьба все возвращает сторицей. Нередко расплачиваются за ошибки прошлого.

20 число

Категорически не переносят одиночества - чем больше людей вокруг, тем лучше. Их сила - в уме. Из-за неспособности к выполнению планов они редко преуспевают в жизни, поэтому не уверены в себе. Этим людям нужны партнеры, внушающие им веру в свои силы.

21 число

Настоящие жизнелюбы, каких еще нужно поискать. Готовы благодарить судьбу за каждый день своего существования. Из них получаются прекрасные экономисты, банкиры, финансисты. Им следует доверить полноправное ведение семейного бюджета.

22 число

Успеха в жизни достигают благодаря образованности. Это прирожденные преподаватели, легко доносящие информацию к другим. Им помогают похвала и комплименты, это их эмоциональный ресурс. Среди родившихся 22 числа немало филантропов и благотворителей.

23 число

У них мягкая натура, которая постоянно стремится к приключениям. Настоящие энтузиасты, общительны, но очень любят свободу. Могут справиться только с теми, кто слабее, а врожденная хитрость позволяет не тратить силы на других. В окружении сильных людей они чувствуют себя угнетенными.

24 число

Безопасные и лояльные, осторожно относятся ко всему происходящему. Любят все взвешивать, прежде чем принять решение. Особое место в их жизни занимает еда. Эти люди могут стать отличными кулинарами или владельцами ресторанов.

25 число

Родившиеся этого числа имеют хорошую интуицию и умеют предсказывать разные вещи. Любовь вызревает у них в уме, если объект интереса имеет крепкую материальную базу. Романтичны, но бедные люди их не привлекают.

26 число

Самые верные друзья, жены и мужья. Люди, в жизненный код которых "зашито" число 26, берут на себя роль покровителей - для этого у них есть все: волевой характер, мощная энергетика, талант руководителя, отзывчивость.

27 число

Рожденные этого числа найдут себя в области медицины и исцеления других. Они очень заботливы. Всегда принимают во внимание все жизненные уроки. Негативными сторонами характера являются перепады настроения и нетерпение.

28 число

Чувствительные и артистические натуры. Любят развлечения, у них всегда полный дом людей. Однако они очень уязвимы, способны на глубокие чувства не только к любимым, но и друзьям. Это идеалисты, им необходимы духовные и физические стимулы.

29 число

Число с огромным эмоциональным потенциалом. Цифры в его составе находятся на противоположных концах. Первая делает людей миротворцами и дипломатами, вторая - харизматичными искателями приключений. Поэтому они подвержены крайностям.

30 число

Деловые и волевые личности, умеющие отключаться от ненужных вещей, чтобы выполнить поставленные задачи. Объективно оценивают ситуацию. Они не постыдятся сказать в глаза всю правду и помочь дельным советом.

31 число

Обе цифры этого числа указывают на лидерство, амбиции и энергию. Это люди практичные, хорошо планирующие и энергично выполняющие намеченное. Гордые, не любят быть обязанными. Ценят стабильность, верность. Не пробуйте их обмануть - потеряете доверие.