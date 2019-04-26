Кого каратиме "мовна поліція": серед українців точаться баталії

"Мовний закон" прийняла Верховна Рада у четвер 25 квітня. Цю новину із захватом зустріли багато українців. В той же час є і немало незгодних із тим, як буде діяти цей закон.

До речі, "мовний закон" встиг обрости багатьма міфами. Один із таких міфів полягає в тому, що українців нібито примушуватимуть говорити тільки українською мовою. Для цього нібито запровадять "мовну поліцію", представники якої будуть ходити вулицями і шукати тих, хто говорить російською чи іншою мовою, а після цього їх будуть штрафувати.

Насправді ж буде створена спеціальна комісія, яка контролюватиме виконання закону. Крім того, за невиконання закону найближчі три роки карати не будуть. Також по всій Україні мають створити умови для вивчення української мови тими, хто нею не володіє.

Про це в ранковому ефірі телеканалу "Наш" нагадав очільник Столичної юстиції Станіслав Куценко.

"Ніхто не буде ходити і дивитися, чи ви говорите українською в побуті"

"Законом передбачається створення спеціальної комісії, яка буде визначати всі ці алгоритми. Бо є закон і є підзаконні акти. Ця комісія буде видавати певні укази, розпорядження, якими буде регулювати ці питання. Не буде, як кажуть, "комісарів", яких багато хто боїться. Ніхто не буде ходити з нагайкою і дивитися, чи ви говорите українською в побуті", - сказав Куценко.

Він підкреслив, що закон не поширюється на мову приватного спілкування, а стосується тільки робочої сфери, переважно держслужбовців, працівників медицини, освіти, тощо.

Фото: Мовний закон (РБК-Україна)

Ведуча програми у свою чергу нагадала, що на діяльність комісії в майбутньому можуть поступати скарги.

"Так, буде людський фактор, будуть скарги. Але для цього потрібен час, щоб прописати всі моменти детально. Це допоможе уникнути скарг", - пояснив юрист.

За його словами, поки у нас не надто деталізовані певні нормативні акти.

"Візьмемо навіть той самий європейський союз. Ми говоримо про бюрократію у нас, але у них все ще більше прописано. Щодо діяльності комісії мають бути великі документи, де має все буде покроково розписано, щоб потім не було непотрібних нікому дискусій, адміністративних позовів, судових позовів, які скасовували б певні рушення комісії або певних органів", - підкреслив він.

У ефір каналу дзвонили люди, які казали, що незадоволені новим законом. Мовляв, за його порушення будуть виселяти з України тих, хто не говорити українською.

"Я твердо переконаний, що цього ніколи не станеться. Ніхто нікого з України виселяти не буде. Такого законом не передбачено і ніколи не буде передбачено", - підкреслив Станіслав Куценко.

Нагадаємо, раніше ми писали, як люди під Верховною Радою святкували прийняття мовного закону. Новину про те, що закон нарешті прийняли, із радістю сприйняли багато людей.

Також ми писали, які є головні міфи та страшилки, які встигли з'явитися навколо "мовного закону". Більшість із побоювань виявилися неправдою.