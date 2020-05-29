Коли астронавти на кораблі Маска зможуть потрапити на МКС: прогноз NASA

Астронавти Дуглас Херлі та Боб Бенкен (фото: nasa.gov1)

У NASA розповіли про запуск місії Crew Dragon 30 травня і коли астронавти прилетять на МКС

Космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска Crew Dragon доставить американських астронавтів на борт МКС через добу після старту, який запланований на 30 травня о 22:22 за київським часом. Таким чином, вже 31 травня екіпаж потрапить на Міжнародну космічну станцію.

Такі розрахунки зробили фахівці Національного космічного агентства США, передали в NASA.

Очікується, що астронавти досягнуть МСК в неділю о 17:29 за київським часом, а на 19:45 планують відкрити люк між космічним кораблем і станцією. Через пів години після цього має відбутися церемонія привітання.

Також у NASA заявили, що якщо 30 травня запуску місії завадять погодні умови - як це сталося 27 травня - то старт буде перенесено на 31 травня (о 22:00 за київським часом).

Сама місія на МКС триватиме від 30 до 119 діб.

Екіпаж Crew Dragon складається з двох досвідчених астронавтів NASA: це командир корабля - колишній пілот шатла Дуглас Херлі, та командир зі спільних операцій з МКС - польотний фахівець Роберт Бенкен.

Слідкувати за запуском Crew Dragon з пускового майданчика LC-39A можна у прямому ефірі на сайті NASA або YouTube-каналі.

Відео: Запуск космічного корабля Crew Dragon покажуть у прямому ефірі

Раніше ми писали, що скасування запуску корабля Маска надихнула мережу на кумедні фотожаби та меми.

Також повідомлялося, що Crew Dragon Ілона Маска розорить Росію на мільярди - стала відома величезна сума.

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Автор: Володимир Костирін