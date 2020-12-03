Після кави - в реанімацію: у Рівному на автовокзалі труять і грабують людей

Машина швидкої допомоги (фото: РБК-Україна)

В Рівному 30-річний чоловік впав у кому після того, як випив кави на місцевому автовокзалі. Після напою йому стало погано і його привезли в обласну лікарню. При цьому чоловіка не тільки отруїли невідомою речовиною, але і пограбували.

З'ясувалося, що він не єдиний такий. Вже нарахували п'ять отруєних мандрівників. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка, яка працює на автовокзалі, розповіла, що нещодавно стало погано молодому хлопцеві, якого пригостили кавою. При цьому зловмисники вибирають чоловіків, які повертаються з сумками з заробітків.

Заступник головного лікаря Рівненської обласної лікарні Олександр Нестеренко розповів, що в лікарні це вже п'ята людина, що потрапляє до них з отруєнням.

При цьому всі люди з автовокзалу, і у всіх схожі симптоми - запаморочення, втрата свідомості.

Останній пацієнт розповів, що його пригостили кавою і він відчув смак коньяку. Його доставили до лікарні вже в стані коми.

Мати 30-річного Романа каже, що його пограбували. Чоловік збирався їхати на заробітки в Польщу. Поки він чекав автобус, то розговорився з нібито іншим мандрівником. Той запропонував випити кави. Після цього він опинився в реанімації.

Медики кажуть, що дуже схоже на отруєння клофеліном. Цей препарат знижує тиск, а алкоголь посилює його дію ще більше. Це небезпечно, оскільки при низькому тиску може зупинитися серце.

На автовокзалі слідчі вже відкрили два виробництва за крадіжки. Також хочуть провести експертизу, чим труїли тут людей. За крадіжки зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.

У Рівному шахраї пригощають небезпечною кавою і грабують (відео: YouTube)

Нагадаємо, в одеській лікарні пацієнти лежать в одній палаті з померлими від COVID-19.

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