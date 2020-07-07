Кава не приносить шкоди: вчені розвіяли головний міф про напій

Вчені розвіяли головний міф про те, що кава є некорисним і шкідливим напоєм. Наукові дослідження говорять про те, що цей підбадьорливий напій може принести велику користь.

Вчені пов'язують каву зі зниженням ризику ряду захворювань:

Цукровий діабет 2 типу;

Хвороби серцево-судинної системи;

Рак передміхурової залози;

Дослідження, проведене в 2017 році вченими Медичного інституту Кек при Університеті Південної Каліфорнії, підтвердило: вживання 2-4 чашок в день знижує ризик смерті на 18% порівняно з людьми, які кави не п'ють. Про це пише Coffee Project.

Також в каві міститься величезна кількість антиоксидантів. Ми прекрасно знаємо, що з часом під впливом кисню залізо іржавіє. Схожу дію на наш організм роблять вільні радикали кисню. Антиоксиданти (або антиокислювачі) нейтралізують вільні радикали, тим самим захищаючи здорові клітини організму. Чим більше антиоксидантів, тим міцніше захист. В одній чашці кави міститься близько 1000 мг антиоксидантів. А це 1/4 денної норми.

Чим корисна кава

знижує ймовірність появи каменів у жовчному міхурі та нирках,

зменшує ризик захворювання на рак товстої кишки,- покращує настрій і знижує ймовірність клінічної депресії,

попереджає цироз печінки, хвороба Паркінсона,

стимулює роботу серця і активізує обмін речовин,

покращує кровопостачання і роботу нирок,

позитивно впливає на роботу легень і знижує частоту нападів астми,

містить вітамін РР і мінеральні речовини,

підвищує витривалість,

допомагає долати сонливість,

покращує пам'ять і здатність до концентрації уваги,

Як ми раніше писали, мережа кав'ярень Starbucks не буде відкривати свої заклади в Україні.