Кава не приносить шкоди: вчені розвіяли головний міф про напій

Вчені розповіли про корисність напою
Вчені розвіяли головний міф про те, що кава є некорисним і шкідливим напоєм. Наукові дослідження говорять про те, що цей підбадьорливий напій може принести велику користь.
Вчені пов'язують каву зі зниженням ризику ряду захворювань:
Дослідження, проведене в 2017 році вченими Медичного інституту Кек при Університеті Південної Каліфорнії, підтвердило: вживання 2-4 чашок в день знижує ризик смерті на 18% порівняно з людьми, які кави не п'ють. Про це пише Coffee Project.
Також в каві міститься величезна кількість антиоксидантів. Ми прекрасно знаємо, що з часом під впливом кисню залізо іржавіє. Схожу дію на наш організм роблять вільні радикали кисню. Антиоксиданти (або антиокислювачі) нейтралізують вільні радикали, тим самим захищаючи здорові клітини організму. Чим більше антиоксидантів, тим міцніше захист. В одній чашці кави міститься близько 1000 мг антиоксидантів. А це 1/4 денної норми.
Як ми раніше писали, мережа кав'ярень Starbucks не буде відкривати свої заклади в Україні.
Автор: Людмила Жукова