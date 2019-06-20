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Дещо підписав: Зеленський зробив важливу заяву

STYLERПерсони    20.06.2019 - 09:44
Дещо підписав: Зеленський зробив важливу заяву
Зеленський заявив про переїзд Адміністрації президента (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський має намір перенести Адміністрацію президента в іншу будівлю

Володимир Зеленський заявив про переїзд Адміністрації президента. Гарант України планує з часом перемістити Адміністрацію президента з центру Києва, а на вулиці Банковій створити художній музей. Про це Зеленський заявив під час неформальної зустрічі з журналістами 19 червня.

Президент відповів, чи точно відбудеться переїзд АП.

"Я цього (переїзду – ред.) хочу. Головне для мене зараз проблема – це терміни. Тому що будувати з самого початку – це неможливо. Тут не можна перебувати, я двинусь розумом", - висловився гарант.

У залі АП процитували слова колишнього начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея про те, що треба 3 роки, щоб "з нуля" побудувати новий будинок.

"Я знаю. Гелетей у нас вже не працює. Я не знаю, наскільки з нуля – це питання до архітекторів. Є ідея. Вже є план, вже є терміни, є конкретні будівлі", – відповів Зеленський.

Дещо підписав: Зеленський зробив важливу заяву

Зеленський заявив про переїзд Адміністрації президента (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Володимир Зеленський зізнався, що гроші на будівництво нової будівлі АП брати з бюджету не хоче.

"Одне питання, на якн я не погодився, тому зараз шукають фінансову схему – нормальну схему, а не тіньову якусь, щоб не брати гроші з бюджету. Хоча це щось там у них є, але я не хочу зовсім нічого брати. Це єдине питання, яке може перешкодити дуже швидкому переїзду", – додав він.

Президента попросили показати проект майбутньої АП, але він вирішив не розкривати всі карти.

"А ви побачите. Є ідея, все вже навіть намальовано. Дуже крута у нас ідея, що потім робити з Банковою", – сказав глава держави.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель Тимчука.

Також ми писали, що українці назвали головні очікування від Зеленського.

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