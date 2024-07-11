КНУКиИ стал лидером рейтинга "Лучшие ВУЗы культуры и искусств Украины"

Киевский национальный университет культуры и искусств возглавил ТОП10 лучших вузов культуры и искусств Украины.

Уже четыре года подряд (2021, 2022, 2023, 2024 гг.) КНУКиИ уверенно лидирует среди лучших художественных ЗВО, представляя качественный уровень образовательных услуг и весомые достижения в сферах научно-творческой деятельности.

Киевский национальный университет культуры и искусств – это инновационное креативное пространство для молодежи, позволяющее студентам приобретать профессионально-практический опыт еще во время обучения, реализовывать разнообразные проекты, воплощать смелые творческие и бизнес идеи в жизнь.

По мнению студентов, преимуществами обучения в КНУКиИ являются престижные специальности среди которых: IT-дизайн, графический дизайн и реклама, кино и телевидение, PR, журналистика и информационная политика, актер театра и кино, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, интернет-маркетинг и SMM, режиссер эстрады и шоу, сценарист, имидж-стилист, ивент-менеджмент, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, тележурналистика и новейшие медиакоммуникации, хореография, артист-вокалист эстрадного пения, цифровые трансформации документационного обеспечения управления.

Среди других направлений – гостинично-ресторанный и туристический бизнес; звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса; новейшие образовательные программы с акцентом на профессионально-практическом блоке обучения; диджитализация образовательного процесса; инновационные профессиональные лаборатории, оборудованные высокотехнологичными мультимедиа с дополненной реальностью и искусственным интеллектом; видеолекторий; съемочные павильоны, профессиональные телестудии, кино- и фотопавильоны, монтажные лаборатории, студии звукозаписи, актерские сцены, прессцентры и т.д.

Студенческая жизнь в КНУКиИ насыщена содержательными событиями и проектами. Кроме обучения, посещения разнообразных тренингов, воркшопов, мастер-классов от практикующих топ-менеджеров студенты реализуют свои способности в различных конкурсах, соревнованиях и проектах. Воплощают масштабные научно-образовательные, благотворительные, гастрономические, культурные, развлекательные, спортивно-оздоровительные проекты: Язык – код нации, "День вышиванки", "Модель ООН", "TukWeek", Фестиваль молодых дизайнеров "Final Fest", "Креативный сопротивление", "Мисс и Мистер КНУКиИ", "Food Fest", "День спорта", медиафестиваль "Молодые и креативные", "Издательский non-stop" и другие.

Славится Киевский национальный университет культуры и искусств успешными и звездными выпускниками, занимающими ключевые должности в ведущих культурно-художественных, управленческих, бизнес-финансовых структурах страны и зарубежья.

КНУКиИ в составе консорциума университетов реализует проект международной программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению КА2: Развитие потенциала высшего образования "Digital competence framework for Russian teachers and other citizens (dComFra)" ("Рамковая структура цифровых компетентностей для граждан"). Кроме того, Университет культуры принимает участие в двух проектах международной программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению КА1: АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – Международная кредитная мобильность (International Credit Mobility).