Клопотенко признался, что у него был роман со звездой "МастерШеф"

На вопрос журналистки, были ли у него отношения с участницей"МастерШеф-6", кондитером Екатериной Песковой, он сначала начал загадочно улыбаться.

"Что это за инсайдерская информация? Без ее разрешения об этом, наверное, говорить не очень окей. Да, мы пытались построить отношения, раза два-три", - отметил Клопотенко.

Он рассказал, что познакомился с девушкой во время съемок проекта в 2017 году.

"Мы пробовали. Раз, два, три. К сожалению, не получилось", - рассекретил он.

На вопрос Доротюк, сложно ли строить отношения с коллегой, ресторатор отметил, что, наоборот, не сложно.

"С ней про еду можно было говорить вечно. И мы сейчас с ней продолжаем общаться, не так интенсивно, как это было в прошлом году. Но мы можем говорить про еду. Она приходит и два часа может говорить про вкусы каких-то десертов", - отметил он.

Также он вспомнил ситуацию, когда Пескова принесла 15 десертов на проработку. И пара вместе пробовала их, чтобы понять, что добавить в рецептуру или что убрать.

"Я на следующий день ничего не ел", - подытожил Клопотенко.

В то же время на вопрос Доротюк, почему все-таки они пробовали три раза и отношения не сложились, ресторатор честно ответил, что у него нет четкого ответа.

"Мы с Екатериной одинаково видим мир, любим жизнь, чувствуем вкусы. Это все вокруг одного и того же. Мы на грани с дружбой. И мне кажется, в этом самая большая проблема. Ты вроде хочешь быть и с другом, но хочешь, чтобы было больше. Если честно, я не мог разобраться. Я пытался, с психологом работал, но так оно получилось", - разоткровенничался он.

На видео этот момент можно посмотреть с 58:55.

Кто такая Екатерина Пескова

Девушка родом из Одессы. Получила образование экономиста, но офисная работа не пришлась ей по душе, так как ей с детства нравилась кухня, и в студенческие годы она зарабатывала приготовлением кондитерских изделий на заказ.

Приняла участие в "МастерШеф-6", дошла до суперфинала. После проекта Екатерина стала преподавать в Академии кулинарного и кондитерского искусства Эктора Хименеса-Браво курс кондитерского дела. Также снимала видеоблог о качестве еды в киевских службах доставки, открыла собственную кондитерскую.

Екатерина Пескова (фото: instagram.com/peskova_kateryna)