Клопотенко влаштував батл на військовому полігоні з британським кухарем: чим здивували шефи

Євген Клопотенко представив Україну на гастрономічному батлі, який пройшов на військовому полігоні "Широкий Лан", де проходять українсько-британські навчання "Козацька булава 2021". З боку Британії був кухар Королівського Шотландського полку Лі Вейк.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Змагання між двома шефами пройшли прямо в полі. Клопотенко вирішив приготувати головне блюдо всіх українців - борщ. Лі Вейк взявся за традиційне шотландське блюдо - Хагіс.
"Воно готується з міксу овечого серця, печінки, легенів. Ми його змішуємо зі спеціями і перловкою, а потім набиваємо в шлунок вівці", - розповів британський кухар.
За приготування борщу уважно дивилася український військовий кухар Оксана Лебига. Саме вона разом з помічниками підбирали продукти для Клопотенка.
Щоб борщ вийшов смачним Клопотенко додає в нього розсіл з огірків. Крім того, він зриває квіти прямо з поля (герань), і кладе в каструлю. За його словами, вони дадуть хороший аромат.
Для приготування шотландського хагісу Лі Вейк привіз з дому перемелені субпродукти з вівці і перловку. До них він подав пюре з місцевих овочів, а також соус з вершків, в які додав секретний інгредієнт - віскі.
Євген Клопотенко взяв участь в гастрономічному батлі (відео: YouTube)
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт найніжнішої сирної запіканки з бананом.
Раніше Клопотенко поділився рецептом старовинної української страви.