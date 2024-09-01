Клопотенко ошеломил суммой, которую тратит на еду и жизнь ежемесячно

Сколько тратит кулинар

По словам Клопотенко, он не может точно все подсчитать. Впрочем, он примерно понимает, сколько тратит на некоторые вещи.

"У меня есть квартира, у меня есть ассистент и у меня есть машина, водитель - три группы, которые стоят 80 тысяч гривен. Есть еще донаты, там в среднем где-то 100-150 тысяч в месяц. Ну и помощь родителям, я не знаю , где тысяч 50-60", - рассказал кулинар.

Кроме того, Клопотенко любит покупать себе все, что хочет. Ему нравится чувство, когда он может себе позволить желаемое.

Клопотенко признался, сколько тратит на еду (скриншот)

"На еду я трачу очень много, я прям не считаю. Ну, где-то тысяч 50-60 минимум трачу. Сам готовлю для себя. Но я прихожу в магазин, для меня это кайф - купить все, что я могу себе позволить", - признался Клопотенко.

На одежду, по словам Евгения, он тратит немного. Также он добавил, что легко мог бы жить "на рисе" и ограничиваться маленькими суммами.

"У меня нет своей квартиры. У меня есть дом, который я купил лет пять назад, но я там не живу... У меня нет такого. что я купил квартиру, потому что я хочу в хате жить. Та квартира, которую я хочу, стоит примерно четверть миллиона, а тратить эти деньги сейчас, я считаю, вообще не актуально", - отметил Клопотенко.

"И в целом, потом прилетит в ту квартиру, а ты: "Я всю жизнь работал на квартиру, а в нее прилетело". Поэтому лучше снимать", - добавил он.