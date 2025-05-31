Клетка и минимализм: Рози Хантингтон-Уайтли показала самые модные купальники лета 2025
Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли - настоящая икона стиля, на которую хотят быть похожими многие девушки. Она уже продемонстрировала главные тренды купальников на лето 2025 - утонченную клетку в духе французского ретро и минимализм, подчеркивающий естественную красоту.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает подробнее, почему именно эти модели в трендах.
Клетчатый принт
Для первого образа она выбрала бикини с клетчатым узором, которое состояло из лифа-треугольника и плавок с завязками по бокам.
Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Отметим, что купальник с принтом в клетку - это стильная и одновременно игривая альтернатива однотонным или цветочным моделям. Такой принт в стиле ретро ассоциируется с французским шиком, летом в Провансе или пикниками 60-х. В 2025 году клетка снова в моде и появляется в самых разных интерпретациях - от классической до минималистической черно-белой геометрии.
Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Почему стоит обратить внимание на купальник в клетку
Ретро-шарм
Клетка ассоциируется со стилем pin-up или Брижит Бардо. Такой купальник смотрится женственно, ностальгически и очень фотогенично.
Универсальность и нежность
Маленькая клетка в пастельных тонах придает образу мягкости и романтики, тогда как большая и контрастная делает акцент на фигуре и придает стилю.
Идеальный вариант для тех, кто не любит яркие принты
Клетка - это компромисс между однотоном и узором. Она придает образу структуры, не перегружая его.
Легко стилизовать
Такой купальник отлично сочетается с легкими белыми рубашками, соломенными шляпками и минималистичными аксессуарами. Особенно хорошо смотрится в сочетании с плетеными сумками или сандалями на низком ходу.
Рози Хантингтон-Уайтли показала трендовый купальник на лето (фото: instagram.com/rosiehw)
Белый купальник
Для второго образа она выбрала белый купальник-бикини, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Завязки на бикини украшены декоративными элементами в виде зеленых и золотистых бусин.
Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Белый купальник - один из главных трендов лета 2025 года, и это совсем не случайно. В новом сезоне мода возвращается к чистоте линий, натуральных цветов и минимализма, а белый - идеально олицетворяет все эти ценности.
Почему белый купальник в тренде летом 2025
Максимум естественности
В 2025 году на первом плане - природная красота, светлые оттенки и "нулевой шум" в образе. Белый купальник смотрится свежо, спокойно и подчеркивает лёгкость летнего стиля.
Рози Хантингтон-Уайтли выбрала белый купальник (фото: instagram.com/rosiehw)
Символ чистоты и свободы
В беспокойные времена люди стремятся к простоте, спокойствию и ясности - и белый цвет как раз это символизирует. Он ассоциируется со свободой, отдыхом и перезагрузкой.
Выгодно подчеркивает загар
Белый - идеальный цвет для лета, потому что создает контраст с кожей. Загар кажется еще более глубоким, а силуэт более выразительным.
Работает в любом стиле
В 2025 году дизайнеры предлагают белые купальники в разных вариантах: от спортивных монохромных моделей до роскошных вариантов с кружевом, вырезами и ретро-намеками. Белый становится новой основой для модных экспериментов.
Рози Хантингтон-Уайтли показала трендовый купальник на лето (фото: instagram.com/rosiehw)
Вас также может заинтересовать
- Андре Тан назвал три главных платья на лето 2025
- Как носить самые модные джинсы лета 2025
- Как одеваться в дождливую погоду и выглядеть стильно.