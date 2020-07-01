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Клітіна осоромилась у прямому ефірі: всі подробиці та відео

STYLERЖиття    01.07.2020 - 15:12
Клітіна осоромилась у прямому ефірі: всі подробиці та відео
Олександра Клітіна (фото: ord-ua.com)

Екс-заступник міністра Олександра Клітіна в черговий раз зганьбилася

Олександра Клітіна, колишня заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія, осоромилася в прямому ефірі. Екс-чиновниця прийшла на телеканал "Апостроф TV", назвала його помийкою, але не змогла сказати в ефірі якого каналу вона зараз знаходиться.

Клітіна у програмі "Всьо по бєспрєдєлу" вела розмову з телеведучою Роксаною Руно, і заявила, що у Державному космічному агентстві України їй не радили приходити на телеканал "Апостроф TV", тому що це "медійна помийка".

Коли телеведуча попросила екс-чиновницю назвати канал, на якому вона дає інтерв'ю, і який нібито вважають помийкою, Клітіна сказала, що не знає, де вона зараз знаходиться.

Олександра Клітіна осоромилася в прямому ефірі (відео: YouTube)

"Як називається ваш канал? Так скажіть, як ваш канал називається... Я не знаю, де я перебуваю. В прямому ефірі. Давайте, хайпаніть", - заявила екс-чиновниця.

Варто зазначити, що на іншому телеканалі - ZIK - Клітіна заявила, що депутати думають тільки "про члени".

Олександра Клітіна осоромилася в прямому ефірі (відео: YouTube)

"Вони вважають мене повією. Нехай сміються. Це я з них сміюся, з цих депутатів, які думають тільки про члени... якісь, блін, вибачте, частини тіла", - заявила Клітіна в прямому ефірі.

Пізніше вона повторила свою фразу, але уточнила, що нардепи думають "про цицьки".

Нагадаємо, Олександра Клітіна записала відеозвернення в купальнику, заявивши, що створює свою партію.

Після цього, Клітіна пояснила сміливе відео. Екс-чиновниця заявила, що буде боротися з корупцією, а її відеоролик отримав великий резонанс.

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Автор: Styler

Теги Новини України скандалАлександра Клитина
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