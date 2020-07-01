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Екс-чиновниця в купальнику пояснила сміливе відео: нехай хоч треті груди мені малюють

STYLERЖиття    01.07.2020 - 09:17
Екс-чиновниця в купальнику пояснила сміливе відео: нехай хоч треті груди мені малюють
Олександра Клітіна пояснила свій вчинок (фото: ord.ua.com)

Екс-заступник міністра розповіла, чому вирішила записати відео

Олександра Клітіна, колишня заступник міністра інфраструктури Владислава Криклія, яку після гучного інтим-скандалу звільнили з посади у листопаді 2019 року, записала відео в купальнику і оголосила про створення нової партії. Екс-чиновниця зазначила, що має намір боротися з корупцією, а відеоролик отримав великий резонанс.

Після того, як відео "проти політичних проститутів" отримало великий відгук серед українців, Клітіна вирішила прокоментувати своє рішення записати ролик.

"Не розраховувала на таку реакцію, думала, досить пошарпали моє ім'я. Збудилися добре, бачите, створюю нову партію. Я всерйоз задумалася, тому що не знаю, за кого тепер голосувати. Там є хтось за правду, хтось справедливий? Не бачу нікого, вирішила сама стати, раз я тепер безробітна. Всі труси і не відповідають за свої слова я відповідаю, бо кажу правду. І нехай малюють мені хоч треті груди, смійтеся скільки хочете. Яка різниця, одягнена я або роздягнена, якщо у нас жінка все одно що шматок м'яса або сосна?" - сказала вона в ефірі каналу "Україна 24".

За словами екс-чиновниці, чоловік її підтримує, а взагалі вона здивована такою підтримкою українців.

"Чоловік мене підтримує, але він не дивиться телевізор, відписався від мене в соцмережах, бо не виносить, коли мене обзивають. Багато людей пишуть мені, здивована такою підтримкою. Спасибі всім", - сказала Клітіна.

Як ми раніше писали, звільнена після інтим-скандалу чиновниця в купальнику оголосила про створення власної партії.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України чиновники
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