Клещи, тепло и испорченная еда. Что угрожает собаке в теплый период года и как защитить любимца
В зависимости от сезона, домашние питомцы должны получать защиту от различных факторов риска. Весной и летом особенно опасны клещи, отравления, тепловые и солнечные удары.
Екатерина Балюк, главный специалист по ветеринарным вопросам Mars Украина, рассказала для РБК-Украина (проект Styler), как защитить вашу собаку от угроз для ее здоровья весной и летом.
Что угрожает собакам весной
По словам эксперта, весна и лето традиционно связаны с опасностью инфекционных заболеваний, а также с активностью клещей, которые просыпаются в Украине ориентировочно с марта по ноябрь.
Следует помнить, что клещи становятся активными при температуре выше 5 градусов по Цельсию, а "засыпают" - во время холодов.
Эти паразиты представляют угрозу не только для домашних животных, но иногда и для людей, ведь являются переносчиками многих опасных заболеваний: бабезиоза, эрлихиоза, анаплазмоза, боррелиоза (болезни Лайма) и т.д.
Как защитить животное от клещей
Для защиты от эктопаразитов домашних питомцев в указанный период нужно регулярно обрабатывать антипаразитарными препаратами.
"Специальные противопаразитарные препараты существуют в разных формах (таблетках, пипетках, ошейниках, аэрозолях), имеют разный способ введения их в организм животного и разный срок эффективного действия", - объясняет Екатерина Балюк.
По ее словам, всем владельцам собак следует посоветоваться со своим ветеринарным врачом и подобрать вместе с ним лекарственную форму и частоту использования противопаразитарного препарата - чтобы это подходило конкретному животному.
Важно также проводить обработку против клещей регулярно, строго соблюдая индивидуальную инструкцию для выбранного препарата и в течение всего сезона активности эктопаразитов.
Эксперт отметила, что каждую последующую обработку желательно производить за 2-3 дня до окончания действия предыдущей. Только такой подход поможет максимально защитить животное.
Опоздание с обработкой всего на несколько дней в сезон активности клещей может стоить питомцу здоровья, а в трагических случаях - даже жизни.
После прогулки можно также проверить собаку на отсутствие клещей (иллюстрация: freepik.com)
Как избежать инфекционных заболеваний
Весной и осенью наблюдается так называемый бэби-бум - пик рождаемости щенков и котят. В то же время на пик рождаемости приходятся и вспышки инфекционных заболеваний животных.
Именно поэтому владельцам щенков особенно важно вовремя сделать первые прививки, а затем продлить их по индивидуальному календарю, согласовав его со своим ветеринаром.
"Маленькие щенки очень уязвимы. До 1,5-2 месячного возраста их лучше содержать только дома. Их нельзя выгуливать на улице, пока они не пройдут дегельминтизацию и комплексную вакцинацию от основных инфекционных болезней (чума мясоедных, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный трахеобронхит, бешенство, лептоспироз и т.д.", - отмечает Балюк.
По ее словам, выводить щенка на прогулку и знакомить его с хвостатыми друзьями можно после второй комплексной вакцинации - через 10-14 суток.
Прививки важны как для людей, так и животных (иллюстрация: freepik.com)
Как уберечь собаку от теплового удара
Летом возникает риск тепловых и солнечных ударов, от которых следует уберечь животное. Особый риск теплового удара имеют породы собак с приплюснутым носиком (брахицефалы) - английские, французские бульдоги, мопсы, пекинесы и т.д.
У таких пород анатомически укорочены носовые ходы, поэтому горячий воздух, который вдыхает собака, не успевает охладиться в каналах носа и доходит горячим до головного мозга.
Это приводит к тепловому удару, который характеризуется следующими симптомами: вялость, одышка, рвота, сильное слюнотечение, учащенное сердцебиение, потеря сознания, изменение цвета десен и языка (сначала от красного, затем к бледному).
Нельзя забывать, что собаки часто получают тепловые удары летом, просто находясь в закрытой машине или теплом доме, где владельцы забыли включить кондиционер.
"Если хозяин проводит день с собакой на улице - например, на пляже - собаку надо купать и удерживать в тени, чтобы она не получила солнечный удар. Если собака в жаркий период надолго остается в теплом помещении - защитите ее от теплового удара - включите кондиционер или оставьте открытой комнату, где температура ниже +23 градусов по Цельсию", - отмечает специалист по ветеринарным вопросам.
Некоторые собаки реагируют на жару сильнее других (иллюстрация: freepik.com)
Как избежать отравления растениями
Другой риск для животных летом, по словам эксперта, ядовитые растения, вызывающие отравление или ожоги.
На Западе и в других областях Украины особенно распространен борщевик. Это одно из самых опасных растений - как для людей, так и для животных.
В состав сока этого растения входит вещество фурокумарин, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Контакт кожи с растением и пребывание после этого на солнце приводят к сильнейшим солнечным ожогам.
"Если на собаку попал сок борщевика - немедленно и тщательно обмойте участки кожи большим количеством воды с мылом или шампунем. Затем осушите и закройте эти места одеждой или тканью от солнечного света и обратитесь к ветеринару", - отмечает Балюк.
Кроме того, во время прогулок нужно всегда внимательно следить:
- чего касается собака
- что именно она могла схватить и съесть
"В случае обращения к ветеринару, правильная информация от владельца очень поможет сократить время на спасение", - добавляет специалист.
Ядовитые растения - достаточно коварны (иллюстрация: freepik.com)
Как предотвратить отравление испорченной пищей
По словам Балюк, еще один риск летом - испорченная еда, поскольку в жилье в этот период обычно жарко.
"Итак, если вы кормите своего любимца влажными кормами из пакетиков или консервов и разделяете еду на несколько приемов - обязательно перекладывайте остатки корма в стеклянную тару и храните в холодильнике до следующего приема пищи", - отмечает женщина.
Иначе существует риск вечером накормить свое животное едой, в которой в условиях тепла размножились бактерии или еще что-нибудь.
"Контролируйте надлежащее хранение кормов для животных - тогда ваши любимцы никогда не получат пищевые отравления", - добавляет специалист.
Еда собак всегда должна быть свежей (иллюстрация: freepik.com)
Как уберечь здоровье своего четырехлапого
Специалист по ветеринарным вопросам подчеркивает: заботиться о своих хвостатых любимцах нужно обязательно - летом и не только.
Для этого нужно не забывать про:
- комфортную температуру в помещении
- свободный доступ к прохладной, чистой питьевой воде
- свежую и безопасную пищу
- защиту от эндо- и эктопаразитов
- своевременный ветеринарный контроль
"Тогда ваше животное будет чувствовать себя хорошо и будет вас радовать, а вы будете радоваться ему", - подытоживает Балюк.
Напомним, ранее мы рассказывали, как часто и сколько нужно выгуливать собак.
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