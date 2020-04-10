Кличко зробив заяву про комендантську годину в Києві

Комендантська година в Києві (колаж: РБК-Україна)

Віталій Кличко розповів, чи буде в Києві введено комендантську годину

Комендантська година через коронавірус в Києві вводитися не буде. Таку заяву зробив Віталій Кличко у своїх соціальних мережах. Як Київ буде контролювати дотримання карантину під час найближчих вихідних - в матеріалі Styler.

За словами столичного градоначальника, введення комендантської години не входить в компетенцію місцевої влади. Щоб контролювати дотримання обмежень, на найближчих вихідних на вулицях міста буде посилений контроль.

"Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання в парках і скверах, в публічних місцях Києва", - заявив мер.

Кличко в черговий раз закликав киян не нехтувати правилами і не ходити туди, де можна отримати штраф.

Мер нагадав, що на сьогодні правоохоронці в Києві склали вже 705 адмінпротоколів щодо порушників. І стягнули до бюджету понад 130 тисяч гривень.

Відповідно до законодавства України комендантська година може бути введена тільки в разі введення надзвичайного стану. Такий режим, як правило, стосується заборони залишати будинок у вечірній і нічний час, а також перевірки документів. Проте замміністра МВС Антон Геращенко, заявляв, що комендантську годину можуть затверджувати місцеві комісії з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що про заборону виходити на вулицю вже заявили в семи областях, в тому числі і Київській. Обмеження будуть діяти з 13:00 суботи 11 квітня по 6:00 понеділка 13 квітня. В цей час будуть закриті продуктові магазини, АЗС будуть заправляти тільки машини екстреної допомоги.