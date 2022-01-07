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Кличко зробив важливу заяву про маршрутки: це атавізм

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Київ, П'ятниця 07 січня 2022 10:36
Кличко зробив важливу заяву про маршрутки: це атавізм Фото: Кличко розповів про зміни в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Віталій Кличко розповів, яким має бути транспорт у столиці, включаючи маршрутки.

Про це мер повідав програмі "Україна сьогодні" на телеканалі " Україна 24.

Маршрутки-це атавізм

"Сучасний громадський транспорт, комфортний, з низькою підлогою, безшумний, з кондиціонуванням, відеоспостереженням, він повинен відповідати всім вимогам", - зазначив градоначальник.

За словами Кличка, маршрутки повинні піти в минуле.

"Маршрутки-це атавізм минулого, вони виконують частину своїх функцій, але вони повинні відповідати сучасним вимогам перевезень пасажирів. Ми зробили новий конкурс минулого року з ключовими вимогами, якщо перевізники дотримуються європейських правил — будь ласка, заходьте і надавайте сервіс", - сказав він.

Парковки в Києві

"Що стосується парковок, ми зараз залучаємо приватних інвесторів. Цього року розпочнеться реконструкція Європейської площі, і під нею буде парковка на більш ніж 1000 машин, це дуже важливо. Робимо Сучасні паркінги. До речі, минулого року ми відкрили в Києві кілька паркінгів, які користуються досить великим попитом. Кілька великих паркінгів ми плануємо відкрити в цьому році", - повідомив мер.

Кличко згоден з тим, що проблема транспорту в столиці велика, парковок на все авто просто не вистачає.

"Ми бачимо, що проблема транспорту в Києві велика. У Києві зареєстровано 1 млн 200 тисяч авто. Вулиці, які були розплановані багато років тому, не відповідають кількості авто, які на них знаходяться", - резюмував мер.

Нагадаємо, що у Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння.

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Віталий Кличко
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