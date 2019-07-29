Кличко проти Ф'юрі: з'явилися шокуючі подробиці бою

Володимир Кличко провів бій проти Тайсона Ф'юрі 28 листопада 2015 року, але тільки зараз стало відомо, що цього поєдинку могло і не бути, якби подробиці бою з'явилися раніше. Про це розповів колишній менеджер українського боксера Бернд Бенте російському виданню.

Бенте зазначив, що Британська боксерська контрольна рада BBBofC і антидопінгова організація UKAD знали про позитивну допінг-пробу Ф'юрі після бою з Хаммером, але нічого не повідомили про цей інцидент команді Кличка або боксерським федераціям.

Бій Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі (фото: Getty Images)

Екс-менеджер Кличко підкреслив, що якби команда боксера дізналася про це заздалегідь, то наполягала на тестуванні антидопінгової організації VADA перед поєдинком між важковаговиками.

Повний бій Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі (відео: YouTube/Lom)

Нагадаємо, що бій Володимира Кличка і Тайсона Ф'юрі тривав усі 12 раундів. При цьому судді одноголосно віддали перемогу британо-ірландському важкоатлету. Після програного поєдинку Кличко втратив чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Цікаві моменти бою Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі (відео: YouTube/Sport Total)

Варто зазначити, що Бернд Бенте згадав про бій Кличко після інциденту з британським важковаговиком Ділліаном Вайтом, який завоював пояс чемпіона світу за версією WBC, але може втратити його через допінг-скандал.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Кличко дізнався про побиття своєї колишньої коханої Хайден Панеттьєрі, яка народила йому дочку, і прийшов в лють.

Ми також писали про те, що Хайден Панеттьєрі не спілкується зі своєю дочкою, яка живе з Кличком в Україні.