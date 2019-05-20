ru
ua

Кличко приїхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді: з'явилося відео


Віталій Кличко приїхав до Верховної Ради на велосипеді і повеселив мережу

На інавгурацію Володимира Зеленського мер Києва Віталій Кличко добирався на велосипеді. Відео і фото того, як очільник столиці їхав до парламенту, де 20 травня проходило урочисте засідання Верховної Ради, з'явилося на сторінках Кличка у соціальних мережах.

За словами глави КМДА, на церемонію інаугурації новообраного президента України він відправився відразу після ранкової ділової зустрічі. 

"Містом сьогодні пересуватися складно. На першу зустріч зранку і потім на інавгурацію поїхав на велосипеді", - написав мер у Facebook.

 

Кличко їхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Також Кличко додав, що "велосипед сьогодні - найзручніший транспорт" для пересування по столиці. 

Те, як мер добирався до парламенту, повеселило користувачів соціальних мереж. Більшість киян у захваті від того, що Кличко пропагує здоровий образ життя і заохочує інших пересісти із автомобілів на велосипеди.

Кличко їхав на інавгурацію Зеленського на велосипеді (відео: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"Кличко красава", - написав відомий музикант, лідер гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич.

"Правильно, показує приклад, як потрібно по місту передвигатись, а не паритись в машинах і стояти в пробках і дихати вихлопними газами", - прокоментував Володимир Санкевич.

Щоправда, дехто дорікнув Кличку в тому, що по тротуарах на велосипеді їздити не можна.

Нагадаємо, що під час урочистого засідання парламенту президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради

Парубій підписав "мовний закон" ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Читати всі новини