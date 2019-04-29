Кличко натякнув на повернення в бокс: що відомо

Володимир Кличко натякнув на те, що він може повернутися до боксерської кар'єри. Загадкове повідомлення він залишив на своїй сторінці в Twitter.

43-річний український боксер згадав свій останній бій з Ентоні Джошуа, який він провів рівно два роки тому, 29 квітня 2017 року. Тоді український боксер зазнав поразки в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Тим не менш Володимир Кличко, який офіційно заявив про завершення боксерської кар'єри 3 серпня 2017 року, дав зрозуміти, що він може повернутися на ринг.

За словами боксера, він "знову одержимий стати чемпіоном", а поєдинок з Джошуа може стати не останнім у його кар'єрі.

Нагадаємо, Василь Ломаченко та Володимир Кличко претендують на звання "Боксер десятиліття" за версією відразу двох топ-видань - Sporting News і BoxingScene.

До речі, нещодавно російський промоутер Володимир Хрюнов заявив, що Ломаченко повинен вийти на ринг проти його підопічного Романа Андрєєва, в іншому випадку українець повинен залишити один із своїх поясів.